CASCO vs RCA cu decontare directa. Ce varianta de asigurare mi se potriveste

Cu totii incercam sa ne protejam masinile si multi se poarta cu ele cu o atentie similara pentru partenerele de viata :). La curatatorie le alegem cel mai bun tratament, conducem cu atentie pe drumurile cu denivelari, parcam ultraatent, alegem combustibilul si uleiul de motor cel mai bun, revizia o facem doar in service-uri autorizate; dar trebuie sa si recunoastem ca nimic nu le poate proteja mai bine valoarea materiala decat o asigurare potrivita.

Iar in materie de asigurare auto avem 3 optiuni: CASCO, RCA si RCA cu decontare directa.

Cum asigurarea obligatorie RCA nu ne protejeaza masina noastra si nici portofelul, o excludem astazi din discutie si dezbatem ceea ce ne poate ajuta direct: asigurarea CASCO si RCA cu decontare directa.

Ce este asigurarea RCA cu decontare directa

Decontarea directa este o extensie facultativa a asigurarii clasice RCA, care iti ofera posibilitatea de a-ti repara masina la Asiguratorul la care ai incheiata polita atunci cand esti implicat intr-un accident din vina altcuiva. Evident ca merita sa faci asta daca asiguratorul tau are o buna reputatie si ai incredere in serviciile pe care acesta le pune la dispozitie in cazul gestionarii dosarului de dauna, de la notificare si programarea la service pana la reparatia efectiva si decontarea cheltuielilor necesare fie service-ului auto fie direct tie.

Practic, asiguratorul tau, se va ocupa de tot urmand sa-si recupereze banii de la asiguratorul vinovatului. Decontarea directa, nu te constrange sa-ti repari masina doar la Asiguratorul tau, dar te poate scapa de mari batai de cap, stres si chiar bani pierduti daca Asiguratorul vinovatului nu se numara printre cei mai buni din piata.

Bine de stiut: Asigurarea RCA cu decontare directa are un pret putin mai mare decat asigurarea RCA simpla, obligatorie, insa la i-Asigurare, pentru valori mari ale primelor, poti alege sa platesti in rate.

Ce este asigurarea CASCO

In ceea ce priveste CASCO, aceasta este asigurarea care iti protejeaza propria masina de daune si are caracter facultativ, nu te obliga nimeni sa o inchei. Principalele riscuri pe care le acopera aceasta asigurare sunt:

- daune produse de accidente, fie ca vorbim despre cele rutiere, incendii, explozii sau fenomene naturale

- furtul masinii, chiar si a unor parti componente

- vandalism

- asistenta rutiera in caz de accident ceea ce te asigura ca ai la dispozitie un numar de telefon pe care sa il apelezi si sa soliciti tractare in caz de nevoie.

Bine de stiut: Inainte de a incheia o polita de asigurare CASCO, asiguratorul sau brokerul de asigurare este obligat prin lege sa-ti puna la dispozitie un document numit PID (Product Information Document), unde vei regasi cele mai importante aspecte de care trebuie sa tii cont inainte de a si plati asigurarea: denumirea asiguratorului, evenimentele asigurate, teritoriul acoperit, restrictiile si obligatiile tale, inclusiv modalitatea de efectuare a platilor si conditiile de valabilitate a contractului de asigurare.

Care sunt diferentele intre CASCO si RCA cu decontare directa

Acoperire

Asigurarea CASCO are o acoperire mai mare decat asigurare RCA cu decontare directa si este mai versatila in sensul ca poate fi personalizata in functie de posibilitatile financiare si nevoile masinii tale.

Important este de stiut ca o asigurare CASCO nu o elimina pe cea obligatorie, dar prin asigurarea RCA cu decontare directa esti acoprit si in fata obligatiilor legale, dar si tu ca proprietar.

Financiar

In ceea ce priveste aspectele financiare, asigurara RCA cu decontare directa in mod clar te ajuta sa economisesti multi bani, fiind mult mai accesibila decat o asigurare CASCO.

Bine de stiut: Ambele asigurari pot fi platite in RATE. Un mare avantaj in achizitia oricarei asigurari este ca plata se poate face esalonat. Daca nu ai posibilitatea de a plati intr-o singura transa poti opta chiar si pentru plata lunara.

Clauze in procesul de despagubire

Daca pentru asigurarea CASCO, clauzele difera de la Asigurator, la Asigurator si le regasesti in contractul tau de asigurare, pentru asigurarea RCA cu decontare directa, acestea sunt standard si se aplica indiferent de Asiguratorul ales:

● Evenimentul sa aiba loc in Romania

● Masinile implicate in accident sa fie inmatriculate in Romania.

● Sa nu fie inregistrate vatamari corporale, daunele sa apartina asadar doar masinilor implicate

● Masinile sa aiba asigurare RCA valabila in momentul accidentului

Un alt aspect extrem de important in procesul de despagubire este ca o asigurare CASCO te protejeaza idiferent daca este vina ta sau nu in producerea daunei, pe cand asigurarea RCA cu decontare directa te protejeaza DOAR daca evenimentul este generat de un alt participant la trafic, de care tu nu te faci vinovat de accident.

Optiunea de fransiza

Asigurarea CASCO vine la pachet cu optiunea de fransiza, care reprezinta o suma de bani pe care o platesti in momentul in care deschizi un dosar de dauna pentru masina asigurata.

Intotdeauna, ofertele de asigurare CASCO vor fi mai mici, mai avantajoase financiar daca optezi pentru fransiza. Si un alt aspect de mentionat aici este ca fiecare dosar de dauna deschis iti va creste prima de asigurare ulterioara.

Care varianta de asigurare mi se potriveste

In primul rand trebuie sa stii ca ambele asigurari iti protejeaza masina ta, te scapa de blocajele birocratice deloc neglijabile in mecanismul de despagubire si nu in ultimul rand iti ofera liniste si siguranta ca esti acoperit financiar.

Simplu spus: cea care te avantajeaza finaciar si iti acopera masina pentru principalele daune la care este expusa. Asa ca doar tu esti cel care poti decide. Evalueaza cat esti dispus sa platesti pentru asigurarea masinii tale si care sunt cele mai mari riscuri in cazul tau.

Daca ai o masina de lux, cel mai probabil asigurarea CASCO, alaturi de asigurarea RCA obligatorie simpla va fi o alegere potrivita. Daca ai o masina comuna, un stil de condus responsabil si sansele unui accident produs din vina ta sunt mici, atunci asigurarea RCA cu decontare directa este o varianta mai mult decat linistitoare si mai putin costisituare din punct de vedere financiar.

Daca pretul este cel care in final dicteaza, acceseaza calculatorul CASCO online, introdu datele personale, datele masinii si ataseaza talonul, selecteaza companiile pe care le doresti si solicita oferta CASCO. Ulterior vei fi contactat cu ofertele disponibile.

In acelasi timp, calculeaza tarifele asigurarii RCA cu decontare directa. Functioneaza pe acelasi principiu, doar ca tarifele ti se afiseaza automat: https://www.i-asigurare.ro/asigurare-rca/.

Tu ce model de asigurare ai ales?