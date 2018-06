'Casting pentru ursitoare', lansat la București

Scriitoarea Ohara Donovetsky lansează luni, de la ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu, romanul "Casting pentru ursitoare", apărut de curând în colecţia "Ego.Proză" a Editurii Polirom, scrie news.ro.

Vor vorbi, alături de autoare: Ioana Bâldea-Constantinescu, Bianca Burţa-Cernat, Adina Diniţoiu. Va modera: George Onofrei.

"Am simţit că personajele din "Casting pentru ursitoare" se scriu singure în mintea mea. O mare bucurie. Întâi am simţit-o pe Haia. Într-o zi de marţi, bineînţeles. În alta, pe Mira. Pe Lenca, în restul timpului. Asta când nu m-am gândit la Marie Curie, la Greta Garbo sau la Maria Kazimiera. Am scris din dor de oameni iubiţi sau de locuri dragi. Şi cu un mare apetit pentru viaţă, cu toate spaimele şi cu visurile ei. Povestea se adresează celor care cred, cu un gând năstruşnic, că toate văzutele şi, mai ales, nevăzutele se leagă, că ar exista, aşadar, spectaculoase simetrii şi sincronicităţi, dar şi celor care, dimpotrivă, cred în jocul întâmplării şi al coincidenţei nesemnificative. În carte şi dincolo de ea, peste limitele puterii noastre de înţelegere", spune autoarea.

Ohara Donovetsky (n. 1969) este absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti (1994), secţia română-germană. Are un masterat în Literatură Comparată şi Teoria Literaturii (1995) şi un doctorat în filologie la Universitatea din Bucureşti, cu teza "Forme şi valori ale verbului în graiurile munteneşti" (Editura Academiei, 2008). Din 1997 este profesor titular la catedra de limbă şi literatură română a Colegiului Naţional de Informatică "Tudor Vianu" din Bucureşti. A publicat "Gramatica limbii române ca o poveste" (Editura Corint, 2013) şi "Bacalaureat la limba română" (Editura Corint, 2014). A participat la elaborarea şi prezentarea lecţiilor de limbă română din cadrul programului TVR2 "Cu 2 treci BAC-ul", proiect destinat pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat la nivel naţional (2013). A publicat "Învăţăturile Oharei pentru elevii săi", o carte de bio-ficţiune, în 2012.