Câştigătorul premiului Booker International 2020 va fi anunţat cu o întârziere de câteva luni, din cauza impactului sever al pandemiei de Covid-19 asupra vânzărilor de carte, anunță news.ro.

Programat să fie făcut pe 19 mai, anunţul a fost amânat pentru vară. Data exactă urmează să fie anunţată, scrie The Guardian.

Organizatorii au spus că anunţarea listei scurte, pe 2 aprilie, a dezvăluit dificultăţile pe care le-au întâmpinat cititorii în obţinerea cărţilor în timpul perioadei de izolare.

Lista scurtă este alcătuită din „The Enlightenment of the Greengage Tree” - de Shokoofeh Azar, tradusă din farsi (Europa Editions), „The Adventures of China Iron” - de Gabriela Cabezón Cámara, tradusă de Iona Macintyre şi Fiona Mackintosh din spaniolă (Charco Press), „Tyll” - de Daniel Kehlmann, tradusă de Ross Benjamin din germană (Quercus), „Hurricane Season” - de Fernanda Melchor, tradusă de Sophie Hughes din spaniolă (Fitzcarraldo Editions), „The Memory Police” - de Yōko Ogowa, tradusă de Stephen Snyder din japoneză (Harvill Secker), şi „The Discomfort of Evening” - de Marieke Lucas Rijneveld, tradusă de Michele Hutchison din olandeză (Faber & Faber).

Doar cartea autoarei japoneze Yōko Ogowa a fost vândută în mai mult de 5.000 de exemplare. Trei dintre romanele selectate - „The Discomfort of Evening”, „The Enlightenment of the Greengage Tree” şi „The Adventures of China Iron” - au fost vândute în mai puţin de 1.000 de copii.

Majoritatea editorilor cărţilor incluse pe lista scurtă au făcut apel la Booker Prize Foundation, organizaţia care acordă premiul, să amâne anunţul de anul acesta.

Premiul pentru cel mai bun roman tradus în limba engleză are o valoare de 50.000 de lire, sumă împărţită între autor şi traducător.

Anul trecut, premiul a fost câştigat de „Celestial Bodies”, scrisă de Jokha Alharthi (Oman), tradusă din arabă de Marilyn Booth.