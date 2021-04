Cât ar putea dura recalcularea pensiilor

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuţat, miercuri, că personalul caselor de pensii este subdmensionat, având în vedere că trebuie să se ocupe de dosarele curente, dar şi de evaluarea tuturor dosarelor de pensie în vederea recalculării. Turcan a reiterat ideea că recalcularea se va face într-un an şi jumătate, dar a anunţat că, pentru două luni, se ia în calcul suplimentarea personalului cu aproximativ 1.500 de persoane.

Raluca Turcan a anunţat, iecuri, că au fost evaluate până acum aproximativ e20.000 de dosare de pensie.

”Personalul caselor de pensii este subdimensionat”, a declarat Turcan, precizând că angajaţii se ocupă atât de activităţile curente, de calculare a dosarelor, dar şi de ativitatea nouă de evaluare.

În plus, Turcan a precizat că ”echimanentele şi softul sunt foarte învechite”.

Înrebată în cât timp s-ar putea recalcula pensiile şi de câte persoane este nevoie, Turcan a răspuns: ”Noi am estimat că am putea finaliza într-un an şi jumătate procesul de recalculare a pensiilor, suplimentând personalul, pentru două luni, cu aproximatv 1.500 de persoane”.