Cât de gravă este situația deficitului bugetar: Când a văzut cifrele, Florin Cîțu a refuzat să semneze protocolul de predare-primire pregătit de Teodorovici

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu a recunoscut în direct la Digi 24 că situația deficitului bugetar este mult mai gravă decât anticipase. Când a văzut cifrele, Ministrul și-a pus mâinile în cap. Șocat, ministrul Florin Cîțu a refuzat să semneze protocolul de predare-primire pe care i l-a înmânat Eugen Teodorovici.

"Primul indiciu pe care l-am avut că situația este mai gravă decât mă așteptam, în momentul în care am ajuns la ministerși mă aștepta acest protocol semnat de domnul ministru Eugen Teodorovici, de predare primire și acolo, am stat, l-am citit și m-a surprins când m-am uitat la execuția bugetară la zece luni, care nu era publică la acel moment, dar semnată de domnul ministru, și îmi arăta un deficit de 2,81%, deja, când pentru tot anul trebuia să fie de 2,7%. Atunci mi-am dat seama că ceva este în neregulă. Atunci m-am uitat pentru cifrele de execuție la nouă luni, și am văzut clar că programul este depășit, deficitul trebuia să fie de 2,28% și este 2,6% și așa cum am prezentat sunt 20 de milioane de lei neîncasați. Atunci mi-am dat seama, când am văzut acest protocol, pe care nu l-am semnat, pentru că vreau să mai includ și eu câteva lucruri aici, mi-am dat seama că situația este mult mai gravă decât o anticipasem eu", a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.