Cât de lejer se legitimează dictatura

Sunt stupefiat cât de ușor se motivează instaurarea unei dictaturi, cum se găsesc argumente pentru susținerea puterii. Cum oameni pe care-i considerai rezonabili deraiază din ipohondrie sau cauze obscure. Cum se încearcă legitimarea dictatului statului asupra corpului uman. Cu o lejeritate dementă.

O să recurg la două cazuri. Cu imense diferențe de calibru- Bernard-Henri Lévy și Costi Rogozanu. Să fie și dreapta și stânga, unul străin, unul de-al nostru. Ambii sunt pentru vaccinarea obligatorie.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, francezul BHL a afirmat: ”Macron are dreptate. Cinismul și mai presus de toate prostia antivaxului, conspiraționiștilor și a altor agitatori #COVID19 care urlă la dictatura #PassSanitaire. Franța tocmai a ales progresul, știința, etica solidarității și pactul civic reconectat printr-un gest individual.” Eseistul francez este contestat la postare chiar de propria soră. Ce să mai spunem de sutele de mii de cetățeni care au protestat în Hexagon, în 114 localități împotriva #PassSanitaire și vaccinării forțate, toți sunt conspiraționiști și proști?

Într-un articol din ”Libertatea”, Costi Rogozanu a scris că "Într-o țară în care vi se privatizează toate sub nas, în care sunt angajați cu cele mai puține drepturi din UE, ce să-ți povestesc!?, marea grijă și marea haiduceală e să nu ții o cârpă sub nas sau să nu faci un vaccin gratuit?", apoi a adăugat: "Nu am fantezii cu vaccinare forțată. Dar, dacă nu ne înțelegem altfel, atunci ar trebui impusă vaccinarea prin lege și punct. Nu-ți convine, nu mai lucrezi la stat. Au făcut-o Italia, Grecia, o vor mai face și alții." Adevărat democrat, ce să zic?! Nicio deosebire faţă de tuta politiciană care a postulat că drepturile omului sunt un lux. Sub roșeața ideologică proclamată, Rogozanu scrâșnește precum Goebbels.

Sunt la fel de scârbit și de BHL, și de Rogozanu. Pe de altă parte, filosoful italian Diego Fusaro atrage atenția salutar (tot pe Facebook) că e vremea Greenstapo-ului și face un apel la rațiune: ”Gândiți-vă serios: cu cartea verde e prima dată după Al Doilea Război Mondial când discriminarea recunoscută deschis de lege a revenit în Europa”.

Ce libertate mai este, când decizia asupra propriului trup nu-ți mai aparține? Sunt pledoarii care parcă-s filmulețe cu abatorizarea animalelor, unde acestea sunt agățate pe bandă la tăiere, fără șanse de scăpare. Măcelarii au hotărât, vitele sau oile au numai alternativa morții. E reducerea omului la nivelul patrupedului.

Rațiunea se prăbușește zgomotos în underground.

un comentariu de Alexandru Petria, scriitor