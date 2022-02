Cât de repede te poți recupera după operația pentru hernie de disc?

„După 4 ore de la intervenție (operație de hernie de disc cu stenoză de canal), puteam merge fără nicio durere și a fost pentru prima oară în 6 luni când am reușit singur să îmi trag șosetele și să mă încalț. Atitudinea domnului doctor, precum și profesionalismul de care dă dovadă m-au ajutat să păstrez un ton bun și pozitiv pe toată perioada, de la prima întâlnire și inclusiv în timpul spitalizării”, povestește Bogdan, unul dintre pacienții doctorului Ovidiu Grămescu, medic primar Neurochirurgie, șeful Departamentului de Neurochirurgie din Spitalul Clinic SANADOR.

„De ani de zile m-am chinuit cu dureri în zona lombară. Într-o dimineața mi-a amorțit piciorul drept, până la vârful degetelor, și am început să am dureri cumplite. Hernie de disc masivă, L4 – L5. Sunt medic, am auzit de doctorul Ovidiu Grămescu și am mers de urgență la dânsul, la SANADOR. Un om extraordinar, care a știut imediat ce să facă. A doua zi m-a operat, eliminând complet discul. Când mi-am revenit din anestezie, durerile au fost inexistente, iar la scurt timp a dispărut și amorțeala. Sunt mai mult de doi ani de la operație și nu am mai avut nicio problemă. Funcționez normal, fără dureri, fără parestezie sau orice alta sechelă”, relatează Paul, un alt pacient operat de Dr. Ovidiu Grămescu.

Pacienții cu afecțiuni din sfera neurochirurgicală – atât cea cranio-cerebrală, cât și cea vertebro-spinală – pot fi tratați cu succes la Spitalul Clinic SANADOR, în condiții de maximă precizie și cu recuperare rapidă. Totul se realizează cu ajutorul echipamentelor medicale de înaltă performanță și cu o echipă de medici de elită, bine pregătiți și cu vastă experiență.

Pentru diagnosticarea corectă și precisă a herniei de disc, pacienții sunt investigați imagistic cu cele mai moderne aparate RMN Siemens – Magnetom Vida și Magnetom Skyra, ambele cu putere de 3 Tesla, capabile să ofere detalii extrem de importante cu privire la poziția herniei și raporturile acesteia cu alte structuri – măduvă, nervi spinali, repere osoase etc.

Intervențiile chirurgicale se realizează minim invaziv în cadrul Departamentului de Neurochirurgie din Spitalul Clinic SANADOR, cu precizie și siguranță, datorită microscopului operator Zeiss Kinevo 900 – tehnologie robotică dedicată intervențiilor de neurochirurgie – și sistemului avansat de neuronavigație Medtronic. Neurochirurgia minim invazivă folosește aborduri mici și tehnici chirurgicale complexe, scăzând astfel riscurile neurologice, rata infecțiilor și asigurând o recuperare postoperatorie rapidă.

Suferi de hernie de disc? La SANADOR, tratamentul acestei afecțiuni este lipsit de riscuri și oferă posibilitatea unei recuperări postoperatorii rapide. Pentru mai multe informații și pentru programare poți apela 021 9699, Call Center disponibil nonstop.