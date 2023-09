Cât este pregătit mediul de afaceri pentru modificările fiscale? Șeful PwC România răspunde fără ocolișuri: 'Nu, nu avem cum, e imposibil'

Alte ordonanţe de urgenţă urmează să apară pe parcursul următoarelor zile, a declarat, vineri, Daniel Anghel, Partener, coordonator servicii fiscale şi juridice PwC România, făcând referire la recentul proiect de lege privind unele măsuri fiscal bugetare.

"Răspunsul la această întrebare retorică (dacă suntem pregătiţi pentru modificările fiscale - n.r.) vi-l pot spune eu foarte uşor. Nu, n-avem cum, e imposibil să fim pregătiţi la ceea ce s-a întâmplat şi ce urmează să se întâmple. Din cunoştinţele noastre, urmează să mai avem şi alte surprize sau ordonanţe de urgenţă care vor mai surveni pe parcursul următoarelor zile. De altfel, toată lumea când au început discuţiile în această vară, se aştepta la acelaşi gen de lucruri: să modificăm, dar să nu schimbăm nimic. Din păcate, nu s-a întâmplat aşa şi am văzut care au fost evenimentele din această săptămână şi ceea ce s-a publicat deja", a spus Daniel Anghel, la conferinţa "Get ready for the fiscal new wave", organizată de PwC România

El a afirmat că recentele modificări fiscale "ridică foarte multe semne de îngrijorare", iar în ultimele două luni tensiunea a crescut în mediul de afaceri. Ministerul Finanţelor a publicat marţi Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.Actul normativ introduce, începând de anul viitor, un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro şi care determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.Se introduce, de asemenea, un impozit suplimentar pentru bănci, care va fi calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra cifrei de afaceri.Totodată, va scădea de la 500.000 de euro la 60.000 de euro pragul de încadrare în categoria microîntreprinderilor. Pentru microîntreprinderi proiectul de lege prevede două cote de impozitare, de 1% şi 3%, în funcţie de veniturile realizate şi natura activităţilor desfăşurate.Pentru cei care realizează venituri activităţi de creare de programe pentru calculator sau din construcţii vor fi restrânse facilităţile fiscale pentru un singur contract individual de muncă. De asemenea, se propune limitarea aplicării acestor facilităţi până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilităţile fiscale acordate sectoarelor construcţii, agricol şi industria alimentară precum şi introducerea unui plafon până la care se acordă scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv până la nivelul a 10.000 lei inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.Proiectul conţine şi măsuri pentru reducerea cheltuielilor instituţiilor şi autorităţilor publice. Printre acestea se numără diminuarea cu cel puţin 25% a funcţiilor de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitatepublică asimilate acestora, desfiinţarea posturilor vacante, desfiinţarea funcţiei de şef birou şi diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8%.