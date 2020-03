Cât vor continua restricţiile în SUA: Testarea masivă poate conduce la schimbări de strategie (WSJ)

Testarea masivă ar putea modifica strategia antiepidemică pe teritoriul Statelor Unite, permiţând implementarea restricţiilor privind deplasarea doar în zonele în care se înregistrează un grad mare de contagiere, informează publicaţia The Wall Street Journal, anunță MEDIAFAX.

Prima dată, vestea proastă: Epidemia de coronavirus din SUA este abia la început, iar suferinţa va fi resimţită mai puternic abia peste două săptămâni. Spitalele din oraşul New York ar putea să fie curând suprasolicitate. Situaţia nu este mult diferită în New Orleans, Chicago, San Francisco şi Seattle.

"În curând va deveni clar de ce nu i se va permite Covid-19 să afecteze ţara necontrolat. Restricţiile intense - îndemnurile de a rămâne în case în New York, California şi în alte state americane - sunt necesare. Dar la fel de necesară este şi o cale spre o viaţă mai normală", comentează publicaţia The Wall Street Journal.

"Măsurile de izolare nu mai sunt realiste în unele zone din SUA, dar în altele ar putea fi posibile. Pe măsură ce autorităţile de sănătate publică află ratele de infectare în diverse zone din ţară, guvernele pot să elaboreze strategii în funcţie de situaţia de pe teren. Există un raport între diversele strategii de atenuare a impactului - sunt cele care vizează grupuri mari de populaţie - precum adăpostirea la faţa locului - şi intervenţiile pentru izolarea celor infectaţi sau a celor expuşi. Tacticile privind grupuri mari sunt necesare pentru izolarea unor focare precum New York şi Seattle. Alte locuri ar putea să aplice intervenţii individuale, care să genereze perturbări mai puţine şi să reducă daunele economice. Fiecare stat trebuie să încurajeze distanţarea socială şi să se pregătească pentru suplimentarea capacităţilor de spitalizare", subliniază WSJ.

În acest sens, autorităţile din SUA au nevoie să intensifice testarea, pentru a stabili în ce măsură se extinde virusul. În ultimele săptămâni s-au intensificat semnificativ analizele medicale pentru coronavirus, iar până la sfârşitul acestei săptămâni, capacitatea va fi de 75.000 de teste pe zi.

Alte măsuri necesare sunt monitorizarea serologică pentru depistarea anticorpilor şi, eventual, identificarea unei terapii anticoronavirus.

ACESTE MEDICAMENTE AJUTĂ ÎN CAZUL PACIENŢILOR DIAGNOSTICAŢI CU NOUL CORONAVIRUS

Doi specialişti din SUA notează că există un tratament promiţător. Medicii din Franţa, Coreea de Sud şi SUA utilizează cu succes un medicament antimalarie numit Hidroxiclorochină, afirmă, într-un articol publicat în WSJ, medicul Jeff Colyer, fost guvernator al statului Kansas şi preşedintele Comisiei Naţionale de Expertiză asupra Sănătăţii în Mediul Rural, şi Daniel Hinthorn, directorul Secţiei de Boli Infecţioase a Centrului Medical din Kansas.

"Noi tratăm pacienţi diagnosticaţi cu noul coronavirus, iar această terapie pare să facă o diferenţă. Nu este un glonţ de argint, dar dacă va fi mobilizat rapid şi strategic medicamentul poate contribui la reducerea curbei epidemice", precizează Jeff Colyer şi Daniel Hinthorn.

Un studiu recent publicat în Franţa a analizat un tratament format din combinaţia Hidroxiclorochină şi Azitromicină. Cei mai mulţi americani cunosc Azitromicina sub denumirea de marcă Z-Pak, un medicament prescris pentru infecţii respiratorii. Z-Pak nu pare să contracareze singur Covid-19, iar concluziile privind această combinaţie sunt preliminare, subliniază cei doi specialişti. Cercetătorii din Franţa au tratat un număr mic de pacienţi cu Hidroxiclorochină şi Z-Pak, iar 100% s-au vindecat după şase zile de tratament, spre deosebire de o pondere de 57,1% în cazul folosirii doar a Hidroxiclorochinei şi de 12,5% care nu au primit niciunul dintre acestea.

"Sunt în curs studii aprofundate privind Hidroxiclorochina, dar rezultatele vor fi aflate peste săptămâni ori mai târziu. Alături de colegul nostru dr. Joe Brewer din Kansas, folosim Hidroxoclorochină în două moduri: pentru tratarea pacienţilor şi ca profilaxie pentru protejarea personalului medical de infectare. (...) Experienţa noastră sugerează că hidroxiclorochina, cu sau fără Z-Pak, ar trebui să fie tratamentul din prima linie. Din nefericire, există deja o criză de hidroxiclorochină. Administraţia SUA ar trebui să contacteze imediat firmele de medicamente pentru a intensifica producţia. (...) Preşedintele Donald Trump a menţionat Hidroxiclorochina ca potenţial tratament, un gest de salutat. Şi nu este vorba doar de tratament. Folosirea rapidă şi strategică a acestor medicamente poate contribui la oprirea răspândirii bolii. (...) Nu vrem să dăm speranţe false. Am văzut medicamente promiţătoare care s-au dovedit a nu fi nimic. Dar publicul aşteaptă un răspuns şi nu avem luxul timpului. Avem un medicament cu un excelent profil de siguranţă dar cu rezultate clinice limitate şi nu avem alternative mai bune până la vârfurile epidemice. Putem folosi acest tratament pentru a salva vieţi şi pentru a împiedica infectarea altora. Sau putem aştepta săptămâni cu riscul de a descoperi că nu am făcut tot ce am putut pentru a opri această pandemie cât mai rapid", afirmă Jeff Colyer şi Daniel Hinthorn.

