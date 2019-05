Cătălin Bodea: România are 74 de clustere, dintre care trei au obţinut eticheta de aur

România are 74 de clustere înscrise în baza de date a Ministerului Economiei, dintre care trei au obţinut eticheta de aur, 10 au etichetă de argint şi 28 etichetă de bronz, în urma evaluărilor Secretariatului European pentru Evaluarea Clusterelor - ESCA, a declarat, marţi, Călin Bodea, secretar de stat în Ministerul Economiei, potrivit agerpres.ro.

El a participat la cea de-a şasea ediţie a Conferinţei Europene a Clusterelor, organizată la Bucureşti, sub egida preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

"Politica de cluster în România este cu un an mai tânără decât cea europeană, fiind elaborată în anul 2009, ca parte componentă a politicii industriale. De ce ca parte a politicii industriale? Pentru că industria are nevoie de instrumente puternice prin care să fie promovată inovarea la nivelul companiilor şi IMM-urilor partenere în clustere, creşterea competitivităţii acestora, internaţionalizarea şi completarea verigilor lipsă ale lanţurilor de valoare", a spus Bodea.

Potrivit acestuia, noua politică de cluster din România îşi va regândi abordarea prin sprijinirea transformării lanţurilor de valoare industriale existente sau prin dezvoltarea unora noi pentru dezvoltarea industriilor emergente intersectoriale şi, în al doilea rând, pentru sprijinirea dezvoltării clusterelor de nivel mondial.

"Astăzi, România are 74 de clustere înscrise în baza de date a Ministerului Economiei, dintre care trei au obţinut etichetă de aur, 10 etichetă de argint şi 28 etichetă de bronz în urma evaluărilor Secretariatului European pentru Evaluarea Clusterelor - ESCA", a precizat oficialul ministerial.

Cooperarea cu statele membre ale UE, regiuni, oraşe şi grupuri în cadrul parteneriatelor strategice rămâne o abordare preferată pentru ca România să facă schimb de bune practici şi să faciliteze crearea de reţele pentru viitoarele proiecte, a continuat el.

Tema centrală din acest an a Conferinţei Europene a Clusterelor este 'Connecting Ecosystems for a Stronger Europe', iar evenimentul are scopul de a disemina noutăţi privind priorităţile recente şi viitoare pentru politicile şi evoluţiile clusterelor, sprjinirea industriilor inovative, cooperarea interregională şi dezvoltarea competenţelor.

Conferinţa este organizată de Comisia Europeană, Direcţia Generală Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri, cu sprijinul Ministerului Economiei.