Cătălin Cîrstoiu dinamitează alianța PSD-PNL: 'Mandatul meu e pe masa coaliției!' (VIDEO)

Medicul Cătălin Cîrstoiu susține că mandatul său e pe masa coaliției PSD-PNL.

„Eu nu am intrat în cursa aceasta pentru că m-am trezit într-o dimineață. Am avut o propunere din partea liderilor coaliției. De atunci și până azi mandatul a fost și este pe masa coaliției.

Am simțit sprijinul lui Marcel Ciolacu și a domnului Ciucă, dar recunosc că am fsot cam singur. Am întâlnit mulți lideri de filiale, oameni frumoși, însă cred că nu poate fi un demers fără sprijinul coaliției.

Am făcut această conferință în fața spitalului, pentru că bisturiul din mână nu-l ia nimeni.

Mandatul meu e pe masa coaliției. A fost din prima zi. Sunt ferm convins că fără sprijinul PSD și PSD nu e posibil”, a spus Cîrstoiu, în cadrul unei conferințe de presă.

„Mesajul meu e clar, am o meserie, sunt medic, am studenţi, nu fac din politică o carieră, nu este acesta ţelul meu. Vreau să ajut. Pentru mine nu era necesar să ajung primar general. Demersul meu este să fac ceva mai bine pentru noi toţi. Administraţia Bucureştiului poate fi făcută şi în alt fel. Am învăţat multe lucruri bune administrative pentru Capitală în această lună”, a mai spus medicul.

Întrebat, de asemenea, dacă s-ar retrage în condiţiile în care liderii coaliţiei i-ar cere acest lucru, Cîrstoiu a declarat: ”Aş fi nebun să merg într-o luptă fără sprijin, normal”.

„Încerc să lămurim împreună ce a apărut în spaţiul public. Până acum o săptămână eram respectat, am devenit omul negru, nu cred că e corect faţă de mine. Am învăţat multe lucruri legate de oameni şi de comunicare în această perioadă”, a mai spus Cîrstoiu.

Referitor la Gabriela Firea, el a declarat că aceasta este preşedintele PSD Bucureşti şi are influenţă în ceea ce înseamnă PSD Bucureşti. ”Are un cuvânt greu de spus. Sunt lideri PSD care au participat la manifestări în oraş. Sunt 3 primari de sector care au imagine bună. Sunt oameni de construcţie”, a continuat el.

Cîrstoiu a afirmat că a devenit ”o ţintă”. ”Am devenit dintr-un candidat pe locul 3 o ţintă pentru că eu cred că au fost atât din partea USR, PUSL, dar nu exclud că au fost şi din PSD oameni care nu mă plac”, a susţinut el.

Contextul conferinței

Conferința vine după ce liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, că până când doctorul Cîrstoiu nu va explica toate aspectele apărute în spaţiul public, acesta nu poate merge înainte ca fiind candidat al coaliţiei.

Liderul PSD a precizat că în opinia sa, conferinţa de presă trebuia făcută deja şi a anunţat că urmează o discuţie comună împreună cu Nicolae Ciucă şi cu Cătălin Cîrstoiu, cel târziu luni.

Şi preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, joi seară, că, în acest moment, Cătălin Cîrstoiu este candidatul alianţei PSD-PNL, dar acesta trebuie să clarifice public toate aspectele care ţin de problemele sale personale. La final, va exista o nouă analiză. ”Să putem să mergem mai departe sau să vedem ce decizie se ia”, a afirmat liderul PNL.

Controversele din jurul lui Cîrstoiu

Cătălin Cîrstoiu a fost anunţat oficial candidat din partea PSD-PNL la Primăria Generală în 20 martie.

Ulterior, Hotnews.ro a publicat documente care arată că medicul Cătălin Cîrstoiu a lucrat şi în toamna lui 2023 ca manager la stat, dar trimitea pacienţii în privat, unde-i consulta la clinica familiei sale. Potrivit Hotnews, Raportul Corpului de Control al Guvernului, care semnala către ANI posibilele situaţii de incompatibilitate şi conflict de interese în cazul managerului SUUB Cătălin Cîrstoiu, a ajuns la agenţie în 2020. Tot Hotnews a prezentat mesaje, documente şi mărturii ale unor pacienţi ai medicului Cîrstoiu care, prin interpuşi, fuseseră direcţionaţi către clinica Anemona, aprţinând soţiei medicului.

Cîrstoiu a respins în numeroase rânduri acuzaţiile. În ultima perioadă, au circulat frecevent informaţii referitoare la retragerea sa din cursa electorală, însă el a negat că ar avea asemenea intenţii.