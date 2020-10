Cătălin Ivan i-a urmat pe Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae și s-a înscris în PER: 'Oficialii români se duc la Bruxelles umili, nepregătiţi'

România nu are astăzi o voce la nivel internaţional nici la Bruxelles, nici în alte părţi ale lumii, fiind trimişi în străinătate oficiali "umili, neprofesionişti, nepregătiţi", a afirmat miercuri fostul europarlamentar Cătălin Ivan, lider al Alternativei pentru Demnitatea Naţională.

"Am fost 10 ani la Bruxelles şi am văzut felul în care suntem reprezentaţi de către oficialii români. Se duc acolo umili, nepregătiţi, nu ştiu nici măcar o limbă străină majoritatea dintre ei. Este inadmisibil în contextul Uniunii Europene să nu ai un proiect de ţară, să nu ai un mandat şi să trimiţi toţi nepregătiţii, toţi acoliţii, pentru că nu putem vorbi decât de interese personale în politica românească, oameni care caută tot felul de sinecuri pe la Bruxelles, prin tot felul de consulate, prin tot felul de ambasade, ca să reprezinte statul român. România astăzi nu are o voce la nivel internaţional, nici la Bruxelles, nici oriunde în altă parte din lume, pentru că trimitem neprofesionişti, oameni prost pregătiţi, oameni care nu au şcoală, care nu ştiu limbi străine, oameni care preferă să se ducă diplomaţi şi înalţi oficiali ai statului român, care se duc să fie cârpe în faţa celor de acolo, realmente oameni care îşi iau teme de la funcţionarii europeni fără să se ducă să pună nicio problemă din partea statului român", a declarat Ivan, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Partidului Ecologist Român.

El a precizat că este nevoie de un proiect românesc în Europa, adăugând că "cei de la Bruxelles nu ne vor răul, ci problema este că noi nu ne vrem binele în Europa".

"Avem nevoie de o viziune a noastră, a românilor în Uniunea Europeană. Este timpul ca măcar acum după atât de mulţi ani să avem o dezbatere reală în Romaâia despre o întrebare foarte simplă: De ce suntem în UE? Ce este pentru noi bun în UE? Când îl trimitem pe Klaus Iohannis la Consiliu, când trimitem miniştri, pe primul-ministru, secretar de stat la Bruxelles sau în alte ambasade europene, care este mandatul lor? Ce trebuie ei să obţină pentru România? Nu s-a discutat nicio secundă în toţi aceşti ani despre aceste subiect în România, îl vom pune foarte răspicat pe agenda publică, nu doar în campania electorală, ci şi în următorii patru ani în Parlamentul naţional", a adăugat Cătălin Ivan, care deschide lista PER în Iaşi pentru Camera Deputaţilor.

