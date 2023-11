Cătălin Predoiu, discuții cu omologul din Ucraina: Ministrul român de interne a reiterat angajamentul României în consolidarea securităţii transfrontaliere

Ministerul de Interne anunţă că, miercuri, a avut loc o întrevedere în sistem videoconferinţă între Cătălin Predoiu, viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne, şi Ihor Klymenko, ministrul Afacerilor Interne din Ucraina. Cătălin Predoiu a reiterat angajamentul României în consolidarea securităţii transfrontaliere.

”Cei doi miniştri au discutat despre priorităţile în cooperarea bilaterală din domeniul afacerilor interne, cu accent pe prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere. Demnitarii au salutat decizia ridicării relaţiei bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic, ceea ce a confirmat nivelul foarte bun al relaţiilor româno-ucrainene”, a transmis, miercuri, Ministerul de Interne, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că discuţiile ”reprezintă o continuare a celor convenite în cadrul primei şedinţei comune a Guvernelor României şi Ucrainei ce a avut loc la Kiev, la 18 octombrie 2023, de a se aprofunda colaborarea sectorială”.

”Unul dintre subiectele abordate a fost acela al fluidizării traficului la graniţa româno-ucraineană, interlocutorii fiind de acord că ambele state întreprind în prezent eforturi substanţiale pentru dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere şi pentru deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, în conformitate cu standardele Schengen. În plus, părţile acordă o atenţie deosebită securizării frontierei, fiind apreciată deschiderea şi susţinerea reciprocă în cooperarea operativă dintre structurile de frontieră, precum şi necesitatea întăririi capabilităţilor acestora”, a mai transmis ministerul.

De asemenea, potrivit datelor transmise de MAI, ministrul Predoiu ”a subliniat importanţa unui dialog constructiv şi deschis între cele două ministere, necesar pentru identificarea unor soluţii eficiente în domeniile de interes reciproc”.

”În context, partea română a reiterat deschiderea pentru dezvoltarea cadrului juridic de cooperare în domeniul prevenirii dezastrelor şi lichidării acestora. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne, alături de celelalte autorităţi guvernamentale, va continua să ofere sprijin Ucrainei, în contextul războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă, atât timp cât acest lucru va fi necesar”, se mai arată în documentul citat.

Tot cu acest prilej, oficialul român a reiterat angajamentul ferm al României în susţinerea parcursului european al Ucrainei şi disponibilitatea Ministerului Afacerilor Interne de a se implica activ în susţinerea demersurilor.

”La rândul său, ministrul Klymenko a mulţumit părţii române pentru sprijinul constant şi multidimensional acordat de România încă din prima zi a războiului şi pentru susţinerea neclintită în cadrul formatelor multilaterale de discuţii”, se mai arată în comunicat.

Cătălin Predoiu afirmă că este controlată ”foarte bine situaţia în privinţa traficului de arme şi droguri”.

”Practic, nu avem trafic structurat de arme, persoane şi droguri prin frontiera terestră cu Ucraina, dincolo de anumite cazuri izolate depistate, ceea ce e un semn al caracterului disuasiv şi eficienţei măsurilor luate şi al eforturilor din teren ale poliţiştilor de frontieră români şi ucraineni, cărora le mulţumesc. Există încă loc de performanţă mai ridicată în combaterea traficului şi contrabandei de produse accizabile, în special ţigări. Am sprijinit şi vom continua să sprijinim pregătirea personalului ucrainean în domeniul asistenţei civile şi intervenţiei la dezastre. Cooperarea poliţienească în combaterea crimei organizate merge de asemenea, foarte bine şi o vom continua. Am primit cu respect mulţumirile adresate de colegul meu, ministrul de interne ucrainean, Ihor Klymenko, pentru toate acţiunile de suport desfăşurate de MAI pentru Ucraina. Ele se încadrează în efortul general României de a sprijini Ucraina. Consider că avem un viitor comun în Europa, e important să îl gândim şi să îl construim încă de astăzi, în beneficiul cetăţenilor noştri, inclusiv al minorităţilor noastre, cea ucraineană din România şi cea română din Ucraina”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu la finalul întâlnirii.