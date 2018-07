Cătălin Rădulescu crede în nevinovăția lui Liviu Dragnea: 'Dânsul, ca și mine și ca și alții, am fost niște ținte, în 2012, ale acestui stat paralel'

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu anunţă că modificările aduse de majoritatea PSD - ALDE din Parlament Codului Penal sunt făcute pentru ca românii să fie apăraţi de abuzurile justiţiei.

"Nu vreau să comentez cazul președintelui de partid, eu cred în nevinovăția lui până la capăt și sunt convins că și dânsul, ca și mine și ca și alții, am fost niște ținte, în 2012, ale acestui stat paralel pe care l-am văzut și-l vedem în fiecare zi. Eu sper că în viitorul cel mai scurt se va destructura, pentru că nu vor mai avea pârghiile pentru a face abuzuri. Până la urmă, Codul penal, ca să ne înțelegem, că se uită toată lumea la noi, nu este făcut nici pentru Dragnea, nici pentru altcineva. Codul penal este codul românilor. Un Cod penal care este foarte bine explicat și definit fiecare articol înseamnă că nu mai lase posibilitatea ca un procuror să poată să gândească sau să se trezească, să aibă o suspiciune rezonabilă noaptea și dimineața s-o aplice, ci trebuie să aibă probe. E cel mai important. Noi am făcut modificări în Codul penal care, spun eu, sunt revoluționare și pentru Codul penal și pentru țara noastră, a declarat Rădulescu în cadrul unui interviu acordat Digi 24.

