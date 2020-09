Cătălin Rădulescu, explicații pentru Marcel Ciolacu: Tușesc foarte tare și am vărsat sânge! Nu mă duc să mor că așa vrea Ciolacu

Deputatul Cătălin Rădulescu susține că a absentat de la moțiunea de cenzură pentru că are probleme de sănătate, iar o excludere din PSD ar fi total anormală. Rădulescu arată că a tușit foarte puternic și a vărsat cu sânge, ceea ce l-a speriat și astfel a ajuns la spital.

„Probabil că știți că sunt medic, nu sunt nici vânzători de cârnați, ca unii dintre colegii mei, nici conducători de baruri, ca alții și te prezinți la un spital la camera de gardă (tușește ușor) atunci când ești bolnav, când simți că ai probleme, nu când vrei sau când nu vrei. Eu nu i-am pus să pună moțiunea în ziua în care poate un om să se îmbolnăvească, a fost decizia lor să pună moțiunea în ziua de astăzi. Eu ieri am anunțat că nu mă simt bine, am avut niște discuții cu acest lider Simonis (Alfred Simonis, liderul deputaților PSD - n.r.) și ulterior l-am și anunțat că am tușit foarte tare și am vărsat sânge, am tușit sânge, ceea ce m-a făcut să mă sperii, după care i-am anunțat că probabil n-o să am cum să vin, pentru că așa a hotărât și familia mea, să mă duc să mă internez și să văd ce am la plămâni. Am venit astăzi (la spital - n.r.), că am venit de la Pitești, eu nu stau în București ca alții, am venit când mi s-a programat să vin, m-am dus la un spital la care puteam să mă duc, prin colegii mei, să fac radiografie pulmonară, EKG, analize. Am plecat la ora 19.30 din spital. Eu nu mă duc în Parlamentul României ca să mor sau să-mi las familia pe drumuri, pentru că vrea Simonis sau Ciolacu”, a declarat Cătălin Rădulescu, luni seara, la Digi24.

Alfred Simonis declarase ceva mai devreme că deputatul Cătălin Rădulescu i-a spus personal că a fost contactat de cei de la PNL pentru a-i cere să nu se prezinte la moțiunea de cenzură. „Dacă v-a spus asta, e un mincinos ordinar! Încearcă să vă manipuleze, să vă mintă! Acum trei-patru zile, i-am spus nu numai lui Alfred Simonis, ci și lui Grindeanu, și lui Ciolacu că suntem sunați de către anumite persoane din Partidul Liberal, colegi, și eu personal am fost invitat la o cafea. Nu m-am dus la niciun fel de cafea, niciunde, nici nu eram în București, nu aveam cum să mă duc. Acest lucru nu are legătură cu faptul că eu, astăzi, fiind bolnav, n-am putut să mă duc, o singură dată în opt ani de zile, în Parlamentul României. Faptul că ei, în momentul de față, din cauză că au avut un eșec, că n-au știut să se organizeze, vor să excludă oameni bolnavi sau oameni care sunt izolați, fiind contacți ai unor persoane bolnave, este numai problema lor și asta o să li se întoarcă împotriva lor”, a spus Cătălin Rădulescu la Digi24.