Cătălin Rădulescu îl 'mitraliază' pe Frans Timmermans, omul ales de Liviu Dragnea să fie șeful Comisiei Europene: 'Cred că aici e ruptura între dânsul și noi'

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a relatat, sâmbătă, la Congresul PES, că i-a spus lui Liviu Dragnea că, dacă PSD vrea să facă parte din familia socialiştilor europeni, trebuie să respecte valorile fundamentale ale acesteia, pentru că nu se poate face niciun compromis, iar aceasta este „o linie roşie”.

După mesajul lui Timmermans, PSD a reacționat prin vocea lui Cătălin Rădulescu. Deputatul e de părere că Timmermans nu a înțeles mesajul colegilor săi, și de aici e ruptura.

Citește și: Traian Băsescu, reacție dură la adresa ultimelor OUG pe legile justiției:’Ultima OUG este odioasă’

„Nu le-am primit în niciun fel aceste critici, pentru că până la urmă nu-s niște critici. Domnul Timmermans, colegul nostru, vorbea despre principiile fundamentale care trebuie să existe în orice țară. Statul de drept și celelalte principii sunt principii clare și fundamentale în orice țară democratică. Ceea ce eu mă aștept să facă dl. Timmermans - și mă aștept demult, și eu, și colegii mei - este ca - uite, poate că ăsta e un început - să stea de vorbă cu noi, să stea la masă poate cu președintele Liviu Dragnea și cu ceilalți membri ai Partidului Socialist, adică Partidul Social-Democrat, și poate că o să înțeleagă că exact asta dorim și noi, dorim să se respecte statul de drept, dorim ca judecătorii să iasă de sub controlul politic, așa cum au fost ei până acum, și controlul SRI, dorim ca judecătorii să nu se mai întâlnească cu procurorii să primească bilețele de condamnare. Exact ce vrea domnul Timmermans vrem exact și noi.

Citește și: Liviu Dragnea, huiduit la Madrid:’Afară cu corupţii!’

Probabil că dl. Timmermans - și cred că aici este ruptura între dânsul și noi și cred că e o greșeală, probabil din ambele părți, este că nu am stat împreună de vorbă, ca să punem pe masă valorile fundamentale în țara dânsului, în țara noastră și în celelalte țări, Portugalia, Spania și alte țări europene, să vedem ce înseamnă justiția în toate țările, să vadă și dânsul ce înseamnă la noi, să vedem cum funcționează justiția la dânșii, cum a funcționat la noi și eu sunt convins că dacă dl. Timmermans, așa cum îl cunosc - am stat și eu de vorbă cu dânsul, l-am și primit în calitatea mea de vicepreședinte al Comisiei de afaceri europene, acum doi ani de zile, am stat de vorbă cu dânsul și am crezut că atunci a înțeles, pentru că mi-a dat dreptate atunci când am vorbit cu dânsul, că nu trebuie să existe astfel de nenorociri în justiția din România.

Citește și: Mircea Badea iese la atac:’Poate că locul „magistraţilor” este fix pe trepte. Poate rămân acolo’

Dacă vom sta de vorbă și dacă dânsul ne va asculta și va vedea că la noi s-au făcut abuzuri, pentru că acestea sunt clare și evidente și că aceste lucruri trebuie îndreptate și justiția trebuie să funcționeze impecabil, independent, fără niciun fel de control, nici politic, nici al SRI-ului, nici al președintelui Iohannis, al nimănui, și să existe o justiție independentă, cu principii corecte și oamenii să fie judecați pe probe și nu pe ascultări ilegale, pe completuri aranjate, pe bilețele date la judecători, pe eu știu, câte nenorociri au mai fost, protocoale și restul, care nu există în țara dânsului.

Citește și: Liviu Dragnea, huiduit la Madrid:’Afară cu corupţii!’

Asta vreau să-i spunem: noi vrem să respectăm exact acelelași principii. Dar dacă dl Timmermans constată împreună cu Udo și cu Stanișev și cu ceilalți colegi socialiști că aceste principii au fost încălcate la noi, trebuie să ne ajute să le refacem. Trebuie să ne ajute ca țara noastră, aceeași țară în care și dânsul vrea aceleași principii, aceste principii să revină la realitate. Să fie o țară cu justiție dreaptă, în care nimeni să nu se implice, în care să existe probe când se condamnă oamenii, aceleași lucru vrem și noi.

Numai că ne dorim - probabil că asta îmi doresc foarte tare și e bine că dl. președinte Dragnea s-a dus acolo - să existe un dialog, de data asta sincer și corect, și dacă dl. Timmermans și colegii noștri europeni socialiști vor constata că aceste reguli s-au încălcat în România, îi rugăm să ne ajute să le refacem în România.”, a spus Rădulescu la Digi 24.

Citește și: Traian Băsescu, reacție dură la adresa ultimelor OUG pe legile justiției:’Ultima OUG este odioasă’ .