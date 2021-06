Cate Blanchett: Ziua mondială a refugiatului este ocazia dea a reflecta asupra incertitudinii

Ziua mondială a refugiatului, marcată la 20 iunie, oferă în acest an ocazia de a reflecta asupra incertitudinii cu care se confruntă persoanele forţate să îşi părăsească locuinţele, a declarat actriţa oscarizată Cate Blanchett în contextul în care imprevizibilitatea adusă de pandemia de COVID-19 afectează întreaga lume, relatează Reuters.

Actriţa australiană, ambasador al bunăvoinţei în cadrul Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR), a declarat că evenimentul anual de la 20 iunie vine într-o perioadă de "grea încercare şi reflecţie".

"Am fost nevoiţi să aflăm ce înseamnă starea de incertitudine, aceasta fiind situaţia cu care se confruntă, an de an, majoritatea refugiaţilor", a declarat Blanchett într-un interviu acordat Reuters.

"Este, într-un fel, o oportunitate de a ne gândi la modul în care ne-a afectat incertitudinea şi, poate, de a ne pune în locul mamelor, taţilor, doctorilor şi avocaţilor care au fost, nu din vina lor, strămutaţi şi care au trăit, de multe ori timp de 18-19 ani în situaţia cu care noi ne confruntăm de 18 luni", a adăugat actriţa.

Ziua mondială a refugiatului este o zi internaţională desemnată de Organizaţia Naţiunile Unite pentru a onora refugiaţii din întreaga lume, obligaţi să fugă casele lor din cauza conflictelor sau a persecuţiei. Tema din acest an, "Together we heal, learn and shine", face apel la mai multe acţiuni pentru includerea refugiaţilor în sistemele sanitare, în educaţie şi în sport.

"Din păcate, chiar şi în vremea COVID, conflictele au continuat", a declarat Gillian Triggs, adjunctă a Înaltul Comisar Adjunct pentru Protecţie al UNHCR, în interviul comun.

"Ceea ce încercăm să transmitem este ca ţările gazdă să fie susţinute pentru ca oamenii să aibă acces la educaţie, copiii să poată merge la şcoală, membrii familiilor să muncească şi, desigur, mai ales în vremea COVID, să aibă acces la sistemul sanitar şi la vaccinuri", a adăugat Triggs.

În raportul său anual publicat vineri, UNHCR a indicat că numărul persoanelor forţate să-şi părăsească locuinţele din cauza conflictelor, persecuţiilor şi încălcării drepturilor omului s-a dublat în ultimul deceniu, ajungând la 82,4 milioane la sfârşitul anului trecut.

Aproape 70% dintre cei afectaţi provin din numai cinci ţări - Siria, Venezuela, Afganistan, Sudan de Sud şi Myanmar -, conform raportului anual al UNHCR.

În rolul său de ambasador al bunăvoinţei în cadrul UNHCR, Blanchett a călătorit în Liban, Iordania şi Bangladesh şi s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU cu privire la criza refugiaţilor rohingya.

"A fost multă retorică bazată pe frică în jurul acestei noţiuni a persoanelor strămutate forţat, fie pe plan intern, fie în afara ţării lor", a spus ea. "Cred că nu ar putea fi un moment mai bun decât Ziua mondială a refugiatului deoarece ne oferă ocazia de a reflecta cu adevărat la modul în care putem construi împreună o lume mai puternică, mai sigură şi mai umană şi la faptul că toleranţa este o putere supraomenească", a adăugat Cate Blanchett.

În fiecare an, la 20 iunie este aniversată Ziua mondială a refugiatului (World Refugee Day), potrivit Rezoluţiei 55/76 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, din 4 decembrie 2000, conform agerpres.