Caz scandalos: O tânără în scaun cu rotile a fost lăsată să aşteptele cu orele testul Covid în faţa unui spital

O tânără în scaun cu rotile a mers 600 de kilometri până la Timişoara, unde urma să facă o injecție. Pentru a intra în spital, a avut nevoie de testul Covid, promis de o clinică pentru 15 iulie dimineață. Rezultatele au venit în 16 după-amiaza.

Alina Borha este o tânără de 24 de an din Vatra Dornei, imobilizată în scaun cu rotile, iar mama ei îi este însoţitor. Fata trebuia să ajungă pe data de 15 la Spitalul Clinic CFR din Timişoara, unde urma să i se facă o injecţie în coloană. Avea nevoie însă de testul COVID ca să poată intra în spital, potrivit mediafax.ro.

Pe data de 10 a mers la o clinică din Vatra Dornei, împreună cu mama ei, iar acolo le-au fost prelevate probe. Acestea au fost trimise la clinica MedLife din Bucureşti, iar rezultatul trebuia să ajungă pe data de 15, dimineaţa.

Alina a mers 600 de km până la Timişoara, dar rezultatul testului nu ajunsese.

Tânăra spune că probele au ajuns abia pe data de 16 după-amiază, fiind nevoită să mai aştepte încă o zi ca să poată face injecţia.

„Nu mi-au dat nicio explicaţie plauzibilă de ce au întârziat cu rezultatele. Sunt neserioşi. Dacă aveam rezultatele, nu aş mai fi aşteptat în faţa spitalului în Timişoara, nu aveam de tras atât ca persoană cu handicap. E bătaie de joc pentru cineva ca noi şi noi cei în scaun cu rotile suntem oameni”, s-a plâns Alina Borha.

În aceeaşi situaţie a fost şi Alexandra, o tânără de 30 de ani, tot în scaun cu rotile, care locuieşte la 86 de km de Timişoara. Probele tinerei şi ale mamei sale au fost prelevate la clinica MedLife din Arad, pe data de 10 şi trebuiau să ajungă cel târziu în 14 dimineaţa. Testul mamei a venit la timp, însă ea a fost nevoită să mai aştepte o zi, asta însemnând încă 172 de km de parcurs.

„A sunat cineva de la laborator pe medicul meu şi a întrebat ce s-a întâmplat? Putea fi copilul meu sau a d-voastră. Că nu ştim. Râdea la telefon şi spunea că nu ştie. Sunt 2 ore de stat în maşină, plus că am mai stat încă 5 în faţa spitalului. În cealaltă zi am mai stat alte 3”, a povestit Alexandra Paula.

Reprezentanţi Med Life au trimis o declaraţie scrisă în care îşi cer scuze, spunând că nu fac faţă numărului mare de solicitări de efectuare a testelor: „În contextul actual al pandemiei, al creşterii volumului de cereri venite din partea DSP, cât şi al schimbărilor legislative impuse de către autorităţile anumitor ţări, numărul solicitărilor de efectuare a testelor în unităţile MedLife a crescut considerabil. Termenul eliberării rezultatelor s-a extins, depăşind în anumite cazuri 72 de ore. Ne cerem scuze tuturor pacienţilor pentru întârzierile care au loc zilele acestea”.