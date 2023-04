Caz șocant! A fost prins în timpul unui act sexual cu o măgăriță. Proprietarul crede că era recidivist

Întâmplarea s-a petrecut pe un câmp de lângă satul Podu Oltului, din comuna brașoveană Hărman. Un tânăr de 27 de ani, din Brașov, a fost surprins în timpul unui act sexual cu o măgăriță. Ciobanul care era cu oile în zonă l-a anunțat pe proprietarul animalelor despre tărășenie, iar acesta a trimis polițiștii la fața locului.

„În data de 22.04.2023, în jurul orelor 16.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană de sex masculin a fost depistată în spatele unui animal (măgăriță), în zona extravilană a satului Podu Oltului, din județul Brașov, în apropierea râului Olt, existând suspiciunea săvârșirii infracțiunii de „zoofilie”. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au identificat un bărbat de 27 de ani, din municipiul Brașov”, a transmis Biroul de presă al IPJ Brașov, pentru bizbrașov.ro.

Proprietarul stânei din Podu Oltului la care s-a consumat relația dintre brașovean și măgăriță spune că era la o petrecere în momentul în care a fost sunat de băiatul care îl ajută la mulsul oilor. Acesta i-a transmis că „nu mai e nevoie să ducă măgărița la împerecheat, că se ocupă cineva de ea”.

După apel, proprietarul a sunat la 112 și mai multe mașini de poliție au ajuns în scurt timp la stână. „M-a sunat cineva să mă întrebe dacă s-au bătut ciobanii, că au venit vreo cinci mașini de poliție la stână”, a spus proprietarul stânei, notează Adevărul.ro.

A renunțat la pescuit pentru „iubită”

Fermierul crede că este vorba de o relație mai veche, deoarece bărbatul a mai fost văzut prin zonă. „Eu cred că e recidivist”, a spus stăpânul măgăriței, despre care spune că acum este tristă, este în refacere și nu se poate baza pe ea.

Brașoveanului îi plăceau măgărițele mai în etate decât el, deoarece aceasta are 30 de ani, iar fermierul mai are una în turmă, mai tânără. „Dar, dacă mergea la cealaltă măgăriță, o pățea, că aia e nărăvașă, nu ar fi stat. Cea cu care a fost prins este mai bătrână, are vreo 30 de ani. La mine la stână este de vreo doi ani”, a explicat fermierul.

La final, proprietarul animalelor a spus făcând haz de necaz, că, dacă măgărița „va naște o fată” în urma actului sexual de sâmbătă, nu o să o mai țină la stână.