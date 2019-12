Caz șocant la Vaslui - Un tânăr de 20 de ani a fost reținut după ce și-a lovit tatăl și iubita cu toporul

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Băceşti a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţişti, după ce şi-a lovit tatăl şi concubina cu un topor potrivit Agerpres

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, bărbatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, raportat la infracţiunea de lovire sau alte violenţe."Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că bărbatul de 20 ani locuieşte în localitatea Băceşti, împreună cu tatăl său, în vârstă de 52 ani, cu concubina sa, în vârstă de 20 ani şi doi copii minori. Bărbatul are antecedente penale şi se afla în prezent sub măsura controlului judiciar, măsură ce a fost dispusă la data de 22 septembrie 2019. În ziua de 11 decembrie, în jurul orei 16,30, bărbatul, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a lovit-o pe femeie cu pumnii şi picioarele, precum şi cu un topor. Acesta i-a aplicat mai multe lovituri şi tatălui său, atât cu muchia ascuţită a toporului, cât şi cu partea opusă acesteia. Acesta este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, raportat la infracţiunea de lovire sau alte violenţe", se arată într-un comunicat de presă remis de IPJ Vaslui.Urmează ca tânărul să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, cu propunere de arestare preventivă.