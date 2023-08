Caz șocant! O doctoriță a fost înjunghiată cu un cuțit de cuncubin: bărbatul s-a spânzurat, după ce a încercat să-şi dea foc

O femeie de 48 de ani din judeţul Iaşi, medic veterinar, a fost înjunghiată cu un cuţit de către concubinul ei, fiind rănită grav, informează News.ro. Bărbatul a murit, după ce s-a spânzurat şi a încercat să îşi dea foc.

Incidentul s-a petrecut în localitatea ieşeană Miroslava, iar vecinii susţin că relaţia celor doi era una agitată, cu multe certuri. Femeia este medic veterinar.

Marţi dimineaţă, bărbatul s-a dus sub un copac să se spânzure, fiind oprit de femeie să recurgă la acest gest.

Ce spune medicul-șef UPU SMURD Iași

În acel moment, bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori cu un cuţit. Ulterior, bărbatul s-a spânzurat, încercând totodată să îşi dea foc. „A fost trimis echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, a intervenit şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi. Un bărbat de 40 ani s-a spânzurat şi a fost găsit decedat. Femeia este în şoc hemoragic, a necesitat intubaţie oro-traheală şi ventilaţie mecanică. A fost transportată în Unitatea de Primire a Urgenţelor de la spitalul Sfântul Spiridon”, a declarat Diana Cimpoeşu, medic-şef UPU-SMURD Iaşi.

Poliţiştii au demarat cercetări în acest caz.

Ce spune un vecin

Un vecin a declarat că nu erau cunoscuți ca soți violenți.

„Astăzi nu am auzit nimic, el a venit cu mașina, a venit cu un taxi, și imediat după aceea la 10 minute am auzit-o pe doamna strigând 'Ajutor, ajutați-mă!' și când am ajuns eu aici deja mașina poliției a apărut. A preluat cazul. A întins-o pe doamna acolo cu fața în sus și de acolo Poliția s-a apucat. Am văzut-o cu sânge. Erau soț soție, nu i-am auzit să se fi certat, să aibă probleme, ceartă. O fi fost în casă la ei, dar ca să facă probleme nu. Erau liniștiți, fiecare își vedea de casa lui. Doamna am înțeles că era doctor veterinar, iar el era pensionar, aveam pensie de revoluționar. Nu m-am așteptat la așa ceva, nu i-am văzut să se certe aici cu cineva, cu un vecin, niciodată, nimic”, a spus un vecin pentru Ziarul de Iași.