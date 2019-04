Cazanciuc, după întâlnirea cu reprezentanții Comisiei de la Veneția : Le-am recomandat să vorbească cu Tiberiu Nițu

Robert Cazanciuc, președintele Comisiei juridice a Senatului, a declarat, după întâlnirea cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, că le-a recomandat acestora să vorbească cu Tiberiu Nițu. Mențiunea, în contextul necesității Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

"Le-am recomandat să discute cu fostul procuror general Tiberiu Niţu despre nevoia secţiei speciale, să discute cu judecătorii de la Oradea, din Bucureşti asupra cărora s-au făcut presiuni pentru a da anumite soluţii. Le-am explicat că şi pentru mine ca ministru al justiţiei a fost foarte greu să accept, mintea unui om educat unui om educat civilizat nu este setată să înţeleagă că la nivelul unui structuri centrale cineva poate abuza de funcţia respectivă. Celebrul procuror din Magistratură care s-a jucat pur și simplu cu destinele unor oameni pentru că putea să o facă. Mintea acestor oameni nu este setată să înțeleagă acest tip de abuz într-o țară membră a UE. Dacă vor ţine cont de ceea ce am spus va fi un câştig pentru toată lumea, pentru că am explicat foarte clar de ce era nevoie de ordonanţe de urgenţă pentru că erau blocaje, nu am fost de acord cu toate soluţiile întotdeauna. Am avut un dialog foarte bun în Parlament, nu este nimic special, oricum suntem cu mult sub numărul de ordonanţe de urgenţă date, spre exemplu de Guvernul Cioloş ca întindere. Din păcate, din punctul meu de vedere, după ultima întâlnire, nu au reflectat foarte mult în raport ceea ce am discutat în cadrul şedinţei, sper să se întâmple de data asta, aşa am fost asiguraţi că va fi o reflectare obiectivă a situaţiei”, a declarat Robert Cazanciuc, potrivit Mediafax.

Robert Cazanciuc a anunțat că delegația va merge și la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, urmând a avea o întâlnire cu conducerea.

„Comisia de la Veneţia va avea întâlnire la Secţia specială, din câte ştiu astăzi, cu siguranţă vor pune întrebări şi vor primi răspunsuri. Înfiinţarea acestei secţii este dincolo de orice dubiu, din punctul meu de vedere, era clar că este nevoie de această a doua secţie, judecătorii au spus acest lucru, procurorii au spus acest lucru, faptul că sunt opinii diferite la nivelul magistraţilor nu este un lucru rău în sine, dar, în mod cert era nevoie de această secţie pentru a nu exista nicio formă de presiune pe judecători. Toţi vrem ca judecătorii sp fie independenţi, secţia este o garanţie de independenţă. Plângerile făcute de judecători de-a lungul timpului plecând de la presiunile făcute nu sunt o prezumţie, sunt o realitate. de acolo s-a pornit de la o crudă realitate”, a completat Cazanciuc.