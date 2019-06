Cazul fetiței de la Baia de Aramă produce unde de șoc - Se are în vedere o nouă lege a adopțiilor

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat luni că Guvernul a trimis Parlamentului un nou proiect de lege a adopţiilor, în care se încurajează adopţia naţională, potrivit Agerpres.

"Noi avem o nouă propunere de lege a adopţiei. Vrem să încurajăm adopţia şi la persoanele care nu au o situaţie materială nu neapărat extraordinară şi să dăm stimulente financiare, să decontăm, de exemplu, deplasările pentru potrivire - dacă eu sunt din Botoşani şi vreau să adopt un copil la Baia Mare -, la vizitele de potrivire pot primi, conform noii legi, decontarea transportului sau pot primi ulterior deciziei finale, când se instituie adopţia. Sunt nişte activităţi de acomodare a copilului care pot genera costuri financiare, acele costuri financiare să fie acoperite de stat, în limita a 1.500 de lei pe an. Sunt prevederile pe care noi, Guvernul, le-am trimis în Parlament. Aici pot fi amendate. Vrem să încurajăm adopţia naţională şi de aceea am pus aceste prevederi. Am prelungit prin această lege, sau propunem să prelungim, perioada de autorizare a familiei care poate adopta un copil de la 2 la 5 ani, să nu mai schimbăm atât de des aceste autorizaţii. De asemenea, am scos orice legalizare a unui document la notariat, pentru a mai coborî şi a mai desfiinţa şi din birocraţie", a precizat Budăi, la Palatul Parlamentului, după şedinţa grupului deputaţilor PSD.

El a adăugat că adopţiile internaţionale sunt "un subiect destul de sensibil", iar în ultimii cinci ani nu s-a făcut nicio astfel de adopţie pentru că nu permite legea.



Ministrul Muncii a menţionat că i-a prezentat premierului Viorica Dăncilă un raport preliminar, cu toată cronologia evenimentelor, în legătură cu fetiţa de la Baia de Aramă dată spre adopţie.



"Familia adoptatoare a fost de acord să discute cu noi, a prezentat programul prezentării Sorinei la medici, la pediatri, aşa cum a recomandat IML, şi am solicitat familiei ca mâine un specialist din cadrul Asistenţei Sociale să viziteze copilul şi au fost de acord", a afirmat Budăi.



Potrivit acestuia, din punctul de vedere al Ministerului Muncii, atâta timp cât este o hotărâre judecătorească, iar Sorina are certificat de naştere pe numele părinţilor adoptivi, dacă se îndeplinesc condiţiile de viză probabil că fata poate fi scoasă din ţară.