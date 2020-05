Cazul sparanghelul - Violeta Alexandru anunță consultare publică

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale urmează să urce în consultare publică o modificare la Legea privind agenţiile de plasare a forţei de muncă, deoarece, în prezent, acestea nu pot fi trase la răspundere, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres.

"Mă întorc în România şi urmează să urcăm în consultare publică o modificare la Legea care priveşte activitatea acestor agenţii de plasare a forţei de muncă. Am găsit o lege făcută de PSD fără niciun fel de posibilitate de tragere la răspundere a acestor agenţii. Voi modifica această lege, astfel încât să fie avizate de minister, pentru că în acest moment obligaţia lor este de a notifica cu mult după ce facilitează contractul între angajatorul dintr-o altă ţară şi angajatul român, ceea ce face dificilă intervenţia, o face să fie posibilă doar ulterior apariţiei unei probleme. Pe de altă parte, vreau să vă spun că cea mai mare parte dintre românii care lucrează în activităţi sezoniere nu apelează la aceste agenţii", a spus Alexandru, la Realitatea Plus.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a efectuat o vizită de lucru în Germania pentru a vedea la faţa locului care sunt problemele cu care se confruntă lucrătorii români, în contextul pandemiei de COVID-19.

"Cea mai bună realitate o vezi în teren. De aceea, am insistat în cele câteva zile pe care le am aici, în Germania, să mă întâlnesc cu românii din ferme. Sigur că primisem foarte multe semnale, dar am simţit nevoia să am un dialog direct cu ei şi am cerut să vorbesc separat, fără niciun angajator, fără niciun oficial şi să le creez cadrul în care să-mi spună direct care e problema şi unde anume pot interveni. O bună parte dintre ei mi-au spus că sunt mulţumiţi de modul în care sunt trataţi de angajatorii germani. Nu aş vrea să se înţeleagă că toţi angajatorii germani, după cum eu, personal, nu pot să pun o etichetă negativă asupra tuturor angajatorilor români doar pentru că se întâmplă anumite situaţii care sunt gestionate prost. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne implicăm, asta nu înseamnă că nu trebuie să le tratăm pe acestea şi să le tratăm cu promptitudine", a spus ministrul.



Violeta Alexandru a precizat că omologul său german, Hubertus Heil, a stat lângă ea cu "foaia în faţă, cu pixul în mână" şi au trecut prin toate problemele în mod practic.



"Nu am avut o vizită de protocol în care să-mi fac doar o poză, ci am trecut prin toate problemele, primele rezultate văzându-se chiar azi, în discuţia pe care a avut-o în Cabinetul german şi în care a susţinut punctele asupra cărora am agreat că se pot implementa imediat. Este vorba în primul rând despre cei care lucrează cu contract pe durata nedeterminată în industria cărnii şi care au ca angajatori diferiţi subcontractanţi, cărora nu li se aplică aceleaşi reguli de protecţie socială şi măsuri de siguranţă medicală, aşa cum se aplică ele angajatorului principal", a explicat Alexandru.



Potrivit acesteia, ministrul german al Muncii a susţinut miercuri în discuţiile pe care le-a avut întărirea drepturilor în contractele de muncă, respectiv eliminarea "acestor verigi" care sunt subcontractorii şi păstrarea unei relaţii contractuale cu cel care a solicitat forţa de muncă în alte ţări, cum este cazul românilor.



"Deja aceste schimbări au fost produse. Lucrăm acum la anumite schimbări care să se regăsească în lege, dar mai ales în relaţiile efective, în contractele pe care românii angajaţi în activităţi sezoniere în agricultură le desfăşoară, în sensul în care să se vadă explicit ce anume se acoperă din suma de bani discutată înainte de plecare, în ce măsură această sumă reprezintă exclusiv salariul sau trebuie reţinute anumite sume pentru masă, respectiv pentru cazare. Am solicitat prevederi mai clare în acest sens, am cerut (...) prevederi explicite legate de acoperirea costurilor de transport de către angajator la momentul repatrierii în România la finalul contractului, respectiv am cerut să se facă verificări (...) ca angajatorii să fie verificaţi cu privire la încheierea unor contracte de securitate şi siguranţă medicală pentru români. Am primit asigurări că acolo unde se întâmplă situaţii de infectare, pentru că se poate să se întâmple şi aşa ceva, beneficiază angajaţii români de sprijin prompt din partea serviciilor medicale germane, care sunt foarte bine puse la punct", a mai afirmat şeful de la Muncă.



Violeta Alexandru a adăugat că angajamentul pe care şi l-a luat ministrul german este concretizat şi prin faptul că doreşte să vină în România la începutul toamnei pentru a face un bilanţ al rezultatelor "care urmează să fie atinse în prima instanţă printr-un grup de experţi din ambele ministere care vor lucra la propuneri privind măsurile de protecţie socială", care ar trebui regăsit mai clar în contract.