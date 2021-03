Cazuri urologice complexe, rezolvate cu succes la Spitalul Clinic SANADOR

Spitalul Clinic SANADOR, cel mai mare spital privat multidisciplinar din sistemul medical privat, din punctul de vedere al complexității serviciilor medicale, oferă acces pacienților la intervenții urologice de înaltă precizie, realizate de medici cu o bogată experiență în chirurgia minim invazivă, și la echipamente medicale de ultimă generație. Conf. Dr. Constantin Gîngu, recunoscut pentru talentul său chirurgical inegalabil, este coordonatorul pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă de la Spitalul Clinic SANADOR.

„Conf. Gîngu este eroul familiei noastre”, își începe Elena povestea. „Tatăl meu a fost operat cu succes pentru cancer la rinichiul drept, în urmă cu 13 ani, la Conf. Dr. Constantin Gîngu, la fel și cumnatul meu și alte cunoștințe. Când mi-a fost descoperită, la ecografie, o formațiune suspectă la rinichiul stâng, am pus mâna pe telefon și m-am programat la un consult la dânsul.” Diagnosticul a fost confirmat în urma unei investigații CT: tumoră renală stângă și tumoră suprarenaliană (feocromocitom), iar la 2 săptămâni de la diagnosticare pacienta a fost programată pentru nefrectomie radicală și suprarenalectomie stângă laparoscopică efectuate în același timp operator. Imediat după intervenție, Elena s-a simțit mult mai bine și a revenit la activitățile zilnice.

Conf. Dr. Constantin Gîngu realizează în cadrul Spitalului Clinic SANADOR intervenții urologice complexe, la granița dintre o viață normală și una în care pacientul ar putea deveni dependent de dializă pentru tot restul vieții. Vorbim aici de persoanele cu un singur rinichi, congenital sau în urma unei intervenții chirurgicale, care pot duce o viață normală atât timp cât rinichiul rămâne funcțional.

Ilie B., pacient cu rinichi unic congenital, afectat de o tumoră de 7 cm, își împărtășește experiența: „L-am găsit pe dl Conf. Dr. Constantin Gîngu într-un moment greu, după ce am ajuns la Urgențe și am primit vestea că am o tumoră de 7 cm pe rinichi unic congenital. Am trecut prin operație – o nefrectomie parțială – iar Conf. Gîngu mi-a salvat rinichiul. Funcția renală este normală și nu fac dializă. Revin pentru controale la fiecare 6 luni și de fiecare dată îl regăsesc pe dl conferențiar așa cum îl știam, un om foarte cumsecade, care își găsește de fiecare dată timp să îmi explice, pe înțelesul meu, ce se întâmplă. Vreau să îi mulțumesc pentru tot ajutorul!”.

Un alt caz medical complex rezolvat cu succes de Conf. Gîngu este cel al Laurei C., operată pentru uretero-hidronefroză dreaptă grad II-III prin stenoză de ureter pelvin și insuficiență renală pe rinichi unic funcțional. În cazul acestei paciente, se impunea o intervenție chirurgicală pentru restabilirea funcției renale, constând în excizia țesutului stenozat și reimplantarea uretero-vezicală. „Mare noroc am avut că l-am întâlnit pe acest om, pe Conf. Dr. Constantin Gîngu. Eu m-am născut cu un singur rinichi funcțional, am aflat asta pe la 30 de ani. De atunci mi-am tot făcut controale generale regulate. La unul dintre ele, Conf. Dr. Doru Herghelegiu mi-a descoperit ureterul stenozat, aproape blocat din cauza unei endometrioze. Eram în stare gravă, nu realizasem asta, aveam rinichiul hipertrofiat, aproape dublat în volum. Am întrebat de un medic bun și așa l-am întâlnit pe Conf. Gîngu. Cazul meu era și urgent, și complicat, pentru că peste aceste afecțiuni se suprapunea o talasemie minoră, ceea ce necesita o mare precizie la operație. Concret, domnul doctor mi-a făcut o reimplantare de ureter. N-au apărut probleme, complicații, recuperarea a fost rapidă. Atât de rapidă că, la vreo trei săptămâni după intervenție, am putut să zbor peste Ocean fără niciun risc”, explică Laura.

Pentru a programa un consult la Conf. Dr. Constantin Gîngu, apelați 021 9699, Call Center disponibil nonstop.