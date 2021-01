Cazzavillan 21, debutul literar al producătoarei de film şi televiziune Cristina Hoffman

Eseul "Cazzavillan 21", un "jurnal al neuitării" aşa cum îl numeşte autoarea Cristina Hoffman, producător de film şi televiziune, a apărut la editura Oscar Print. Actriţa Rodica Mandache şi-a împrumutat vocea pentru cartea audio, potrivit news.ro.

După o lungă carieră în care a construit proiecte în televiziune şi cinema, în special, în cultură, în ansamblu, fiind membru al comitetului de selecţie sau delegat oficial pentru prestigioasele festivaluri internaţionale de film de la Cannes şi Berlin, producător de filme TV şi documentare multipremiate internaţional, realizate în propriul atelier - unic în Europa - Aristoteles Workshop, sau fiind organizator de festivaluri de film sau evenimente culturale de amploare la Paris, Berlin, dar şi în România, Cristina Hoffman debutează literar cu "Cazzavillan 21".

"Nu ştiu dac-aş putea să scriu."/„Scrie, scrie, scrie!" - o îndemna Rodica Mandache pe Cristina Hoffman, atunci când romanul nu era nici măcar gândit. Actriţa a vorbit despre Cristina Hoffman şi despre scrierea cărţii: "Pe măsură ce povestea, am realizat că ea trebuie să scrie. Avea atâta farmec povestirea. În casă, pe neaşteptate, mirosea a parfum, a cafea, a levănţică şi a frumos. (...) Nu a scris niciun rând toată viaţa. Scrie, scrie, scrie! Vocile lor, te-au ales. Sau poate casa din Cazzavillan vorbeşte. (...) De-ar avea banii, ar cumpăra-o! Să-şi ţie amintirile în ea. Pe Irina, pe Carmen, pe Vintilă, pe Papucaş, pe bunica, pe tata, şi pe toţi ceilalţi".

Încântată de scriitură, Rodica Mandache şi-a împrumutat vocea pentru înregistrarea cărţii în format audio, care va putea fi astfel ascultată şi în lectura marii actriţe, scanând codul QR de pe coperta romanului.

Postfaţa romanului "Cazzavillan 21" este semnată de Andrei Pleşu: "Cartea Cristinei Hoffman reuşeşte, în acest context, să ne ispitească spre o experienţă mult mai sănătoasă, mai utilă: experienţa memoriei. Cititorul e invitat să-şi amintească de un tip de lume, de un tip uman, de un model de viaţă la care nu trebuie să ne raportăm doar nostalgic, ci şi restaurator. Cartea e plină de farmec, dar şi de repere posibile ale unei sănătoase revigorări interioare. Lectura paginilor oferite de autoare va fi, sunt sigur, o sursă de plăcere, de reflecţie şi de speranţă".

Nepoată a marii actriţe Irina Răchiţeanu Şirianu, Cristina Hoffman vorbeşte în carte despre mama sa, despre Vila Cazzavillan, în care a locuit până la 16 ani, despre bunica, familia, tata, unchiul, mătuşa, pentru a încheia aşa cum a început: cu mama.

"Am aşternut pe nerăsuflate un soi de Jurnal al neuitării, amintirile mi-au umplut paginile, amintirile mi-au dezvăluit lumini şi umbre, amintiri depozitate într-o cameră închisă cu un lacăt mare, a cărei cheie o rătăcisem în miile de bagaje, trenuri, avioane, case, ţări, meleaguri străine", scrie Cristina Hoffman. "Oare mi-am amintit lucrurile aşa cum s-au întâmplat ele în realitate, fără denaturările minţii mele? Fără traumele trecutului? Sau am reţinut doar acele lucruri pe care am vrut să le păstrez? Am avut convingerea că experienţele pe care le-am trăit m-au făcut mai înţeleaptă. Dar dacă toate aceste experienţe nu au fost decât... amintiri?", spune autoarea.

Cartea poate fi comandată de pe site-ul editurii Oscar Print la preţul de 30 de lei.