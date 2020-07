CCR a stabilit noi termene de judecată. O speță face referire la imobilele preluate abuziv în perioada comunistă

Curtea Constituțională a României a stalibit, vineri, noi termene de judecată. Pe data de 23 septembrie, după ce judecătorii constituționali vor reveni din vacanță, vor avea pe ordinea de zi mai multe spețe, printre care și legea privind suspendarea măsurilor de finalizare a procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania.

„ Termen sedinta de judecata - 23 septembrie :

- sesizarile ref. la Legea pt. trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Vrancea, in domeniul public al Judetului Vrancea si in administrarea Consiliului Judetean Vrancea;

- sesizarea ref. la Legea priv. aprobarea OUG 72/2020 pt. suspendarea aplicarii prevederilor art.21 alin.(6) din Legea 165/2013 priv. masurile pt. finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si instituirea unor masuri tranzitorii”, anunță CCR.