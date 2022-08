Ce a mai rămas din Iohannis

Mai sunt doi ani pana la schimbarea de garda si onoruri. Se aseaza piesele in puzzle, fiecare din centrele de putere autohtona cautand sa se pozitioneze pentru a ramane in picioare. Lucru firesc si normal, doar ca in cazul Romaniei unde tradarea este litera de lege, aceasta agitatie este si mai interesanta. In cazul presedintelui Basescu, ultimele 9 luni de mandat au fost un fiasco, el avand doar forta decorativa. In amintirea vremurilor bune, sistemul i-a facut un ultim cadou de pensionare aducand capul lui Voiculescu pe tava la palat. Cu alte cuvinte, daca marele marinar deprins in mecanismele sistemului de mic copil a sfarsit ca un batranel demn de mila, cred ca incepeti sa realizati ce se va intampla cu Iohannis.

In cazul lui, forta va disparea si mai repede, 2023 fiind un an decisiv pentru viitorul lui. Ca in cazul oricarui politician autohton, exista sansa sa-si traiasca pensia linistit sau poate intra direct in mecanismul “statului de drepti”, unde puritatea este la un milimetru distanta de coruptie. Azi esti adulat de presa si incununat cu articole elogioase, pentru ca maine sa devii un paria care ai facut de rusine istoria recenta a Romaniei. Iohannis nu trebuie sa uite un eveniment recent, cand vocile pure s-au sensibilizat la unison pe scandalul legilor pe securitate. Evident ca ifosele au durat putin pentru ca garnizoana i-a chemat la ordin luandu-i de urechi pentru graba si vehementa cu care au sarit ziaristii-caporali. Suntem de abia in 2022, ceea ce inseamna ca sistemul inca mai are datoria sa il apere, doar ca pe masura ce lunile de mandat se vor scurge, datoria se va diminua considerabil. Daca nu pricepe exact, sa treaca pe la meditatii la Basescu intru lamurire.

In semn de respect, Sistemul se ocupa inca de clasa politica, asa ca la cum arata datele pe latura nationalista, vom avea vrei cinci “Zelea Codreanu” care se vor bate intre ei pentru ca fiecare sa ia un scor minunat de 3-4%. USR este mort dar neingropat si poate reveni timid pe banii corporatiilor dornice sa salveze clima si globul. Acesta era planul, doar ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ, pentru ca Putin le-a oprit muzica din sufragerie. Nu stiu daca mai exista apetenta de investit in trotinetari imbecili, dar nu trebuie exclusa de tot aceasta posibilitate.

Singurul actor real care conteaza este PSD. Desi suna comic, el este singurul care ii poate garanta o pensie linistita presedintelui la Miami. Europa este la pamant si orice intelegeri au existat sau exista pentru el, sunt imposibil de garantat. Sa te salveze Germania? Cine conduce Germania si ce se va alege de Germania dupa o iarna la foc mic, in care exista posibilitatea sa se citeasca la lumanare? Sa te salveze Austria? Austria este in buzunarul lui Putin, singura necunoscuta fiind cum il percep exact rusii pe Iohannis. Sa te salveze America? Cinismul american este providential, iar nebunia politica va fi la cote mari, in special dupa alegerile din aceasta toamna premizele fiind ca Biden sa aiba forta mult diminuata. Este drept ca ameicanii au mai intervenit pe meleagurile mioritice intru salvarea Lulutei, dar acolo serviciile ei au fost mult prea mari pe un subiect mult prea sensibil. S-au aliniat si astrele favorabil pentru ca la “butoane de serviciu” erau tot aceia care beneficiasera de cadoul baschetbalistei, ca altfel imediat discutam atent in Romania despre coruptia ei.

In concluzie, as sta un pic stresat daca as fi Iohannis. As sta sa ma gandesc bine daca sa mai dau curs la mascaradele pe justitie, intr-o era in care oamenii sunt preocupati de factura la curent sau supermarket. As fi mai atent la toate prosteliile hashtagiste bagate pe sub nas, precum “legea avertizorului de integritate” cu ajutorul careia orice nevinovat poate deveni vinovat prin spusele catorva lepre. Stie si el bine ca “de lepre si Portocale” e plina Romania. Si nu in ultimul rand, as intari tare de tot PSD, pentru ca acolo e linistea pensionarii sale, deoarece acesta nu a fost niciodata razbunator si fara empatie pentru oameni. Si stiti cum este in viata, astazi esti Presedinte, maine esti doar un Om.

____

Comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App