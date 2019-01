Ce alimente banale formau viagra în Evul Mediu - Reţeta ideală pentru pofta de sex şi vigoarea bărbaţilor

Un savant din secolul al nouălea, cunoscut prin lucrările sale în întreaga Europă medievală, a fost autorul unora dintre cele mai populare reţete menite să trateze problemele de natură sexuală din cuplu. Remediile lui Al-Jazzar preced inventarea viagrei moderne, scrie adevărul.ro.

Unul dintre primii oameni de ştiinţă din lume cunoscuţi pentru interesul acordat problemelor de natură sexuală a fost medicul Ahmed Ibn al-Jazzar, din secolul al nouălea, care şi-a înfiinţat propria clinică în care erau trataţi pacienţii cu probleme sexuale. Potrivit medievalists.com, medicul cunoscut în întreaga Europă datorită ştiinţei sale a devenit şi unul dintre cei mai bogaţi oameni din vremea sa, iar înainte de muri în jurul anului 980, deţinea o avere de 24.000 de dinari de aur şi o colecţie de cărţi care cântărea 1.125 de kilograme. Ahmed Ibn al-Jazzar a fost autorul a numeroase tratate medicale, care au fost traduse în vremea sa în greacă, latină şi evreiască şi au fost folosite în Europa de-alungul Evului Mediu. Printre subiectele acoperite de s-au numărat bolile sexuale si tratamentul lor. Afirma că un echilibru adecvat în testicule era factorul-cheie în domeniul sănătăţii sexuale masculine. Potrivit savantului din secolul al nouălea, puterea actului sexual este cea mai bună atunci când testiculele sunt calde şi umede, într-o stare de echilibru dată de faptul că umidatea creşte cantitatea spermei, iar căldura creşte dorinţa sexuală. În cazul în care, de exemplu, căldura şi uscăciunea domină temperamentul din testicule, bărbatul va avea doar spermatozoizi slabi, din cauza uscăciunii, în timp ce pofta lui pentru actul sexual va fi în continuare puternică, din cauza căldurii, dar va trece repede.

Fasolea, folosită ca stimulent sexual

În tratatele sale, medicul recomanda o serie de alimente care ar oferi cele mai bune condiţii pentru producerea spermei şi pentru vigoarea sexuală. Alimentele includeau năutul, napii şi fasolea. Medicul arab celebru în Europa Medievală afirma că fasolea era bună pentru producerea spermei, dar pentru un efect puternic în timpul actului sexual trebuia combinată cu piper lung, ghimbir sau alte ingrediente. În cazul în care folosirea alimentelor simple nu oferea virilitatea aşteptată. medicul al-Jazzar oferea soluţii mai complicate.

Există, de asemenea, o reţetă pentru o pastă pe care am compus-o, care stimulează pofta de coitus şi este bună şi pentru răceala rinichilor, flatulenţă internă şi răceala şezutului. Eu l-am testat, l-am aprobat, şi am descoperit că are o eficienţă rapidă – succesul fiind garantat de Dumnezeu. Luaţi giner, galingiae, secacul şi scorţişoară chinezeşti, piper lung şi seminţe de in, din fiecare zece mithqale (1 Mithqāl = circa patru grame), migdale şi bomboane dulci, seminţe de rucolă, de morcov şi lucernă, anason, din fiecare patru mithqale, cardamom, şofran, cuişoare, piretru, piper, nucşoară, mac, din fiecare din fiecare două mithqale. Amestecaţi-le cu miere degresată şi depozitaţi-le într-un vas care este neted pe interior. Luaţi în dimineaţa şi seara, de fiecare dată o cantitate cât o alună, căci este un remediu minunat”, scria Ahmed Ibn al-Jazzar, într-o lucrare citată de medievalists.com.



Vorbe dulci, bune pentru fericirea în dragoste

Medicul arab oferea şi metode mai simple pentru creşterea potenţei, iar printre reţetele recomandate fiind usturoiul consumat cu lapte proaspăt de vacă. Lemnul de galingale păstrat în gură producea o erecţie puternică. Piretrul amestecat cu ulei de iasomie cu care organul sexual trebuia frecat, amestecuri de ghimbir, sirop de miere şi suc de morcovi ofereau aceleaşi beneficii. Multe dintre reţetele sale pentru potenţă puteau fi folosite şi pentru tratarea altor afecţiuni, nota medicul arab. Iar în afara remediilor, savantul le oferea pacienţilor săi şi câteva sfaturi care ar putea ajuta un om să aibă o viaţă sexuală mai bună. Acestea includeau cuvintele afectuoase, arătarea pasiunii, săruturile pe obraji, pipăirea, lingerea pielii partenerei, exprimarea bucuriei de a vedea iubita, abţinerea bărbatului de la a-şi exprima nemulţumirea faţă de femei.