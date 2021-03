Ce ar fi făcut Ciolacu ca premier în fața pandemiei: 'A fost una dintre gafele cele mai mari ale actualei puteri şi a domnului Orban înainte'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că şcolile nu ar fi trebuit închise din cauza COVID-19 şi că în unităţile de învăţământ ar fi trebuit să se facă teste elevilor, profesorilor şi personalului auxiliar. Liderul social- democrat a adăugat că 40 la sută dintre elevi nu pot urma cursurile online pentru că nu există internet în localităţile lor.

„Văd că după un an de zile vin la soluţiile pe care le propuneam noi la început, respectiv testarea rapidă. Ştim că domnul Orban şi fostul ministru al Sănătăţii spuneau că nu e eficientă. Între timp a devenit eficientă. Şi dacă am fi folosit-o, cred că nu am fi ajuns să închidem şcolile. Din punctul meu de vedere, a fost una dintre gafele cele mai mari ale actualei puteri şi a domnului Orban înainte. Nu poţi să stai cu şcolile închise un an de zile şi să le redeschizi electoral, ştiţi că au fost deschise înainte de alegeri şi acum să fii nevoit ca sub o vacanţă mascată să le închizi din nou. Ele nu trebuiau închise deloc, dar trebuia să iei nişte măsuri, dacă tot le închizi. Hai să fim corecţi, şcoala online nu există. 40 la sută dintre copii nu au acces, nu există internet în zonele respective şi statul român cunoaşte acest lucru, nu eşti degeaba prim ministru”, a declarat Marcel Ciolacu, la Prima TV, duminică.

Ciolacu a precizat că au fost cumpărate două milioane de teste, însă s-a folosit doar unu la sută dintre acestea, în şcoli.

„Testarea rapidă a personalului auxiliar, a profesorilor, copiilor, cine face asta? Au cumpărat două milioane de teste rapide şi au folosit 20.000 până acum. Deci 1%. E posibil aşa ceva? Oamenii să trimită copii la şcoală se gândesc că trebuie să fie sigur. Cine să facă aceste teste? Nu poate să le facă portarul, pentru că nu e omul de specialitate. Trebuie să fie nişte asistenţi medicali. Trebuie să iei nişte măsuri complementare. Iei decizia, dar iei şi nişte măsuri administrative. Asta înseamnă să ai un Guvern eficient”, a declarat Ciolacu.

Preşedintele PSD a mai declarat că autorităţile centrale şi cele locale ar fi trebuit să facă parteneriate.

„Unde se răspândeşte cel mai mult virusul? În locuile aglomerate. Nu te apuci să închizi pieţele, nu. Te apuci să faci parteneriate cu administraţiile locale, indiferent de culoarea politică. Şi aşa cele mai multe măsuri le-a luat administraţia locală, inclusiv financiar s-au implicat mai mult decât statul român, administraţiile locale. Ei au devenit nişte pompieri de serviciu. În momentul când explodează lucrurile, atunci intervin. Cele mai mari decizii sunt de a veni cu restricţii. Vino şi cu soluţii ca acele lucruri să nu se întâmple”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă este de acord cu carantinarea Bucureştiului, Ciolacu a declarat că nu are toate datele.