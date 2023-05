Ce ar trebui să facă un soldat rus dacă e în pericol să fie luat prizonier (Foto)

O notă găsită într-o uniformă de soldat rus oferă detalii foarte clare despre ce trebuie să facă dacă forțele ucrainene sunt pe cale să-i captureze, scriu jurnaliștii Daily Star.

Descoperirea sumbră, scrisă pe un bilet găsit în interiorul uniformei unui soldat rus (care tocmai se aruncase în aer pe câmpul de luptă) a fost postată pe Twitter.

So this happened. Video linked below. pic.twitter.com/1uyG2ThzNX