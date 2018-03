Ce dezvăluiri a făcut Florian Coldea la Comisia SRI: 'A avut întâlniri cu lideri politici' / VIDEO

Audiere-maraton astăzi la Comisia Parlamentară a SRI. Fostul adjunct al Serviciului Român de Informaţii, Florian Coldea a făcut o serie de dezvăluiri. Şeful Comisiei, Claudiu Manda a devoalat ceea ce s-a vorbit în cele opt ore de audiere.

"Am discutat despre deciziile CSAT care vizau activitatea SRI. Am discutat despre protocoale. Am discutat despre mandatele de securitate naţională li am mai discutat despre relaţia SRI şi a domniei sale cu Guvernul şi cu politicienii. Am vorbit şi despre relaţia SRI-ANAF.

Am înţeles ce înseamnă mandatele de securitate naţională. ne-a confirmat că printre persoanele vizate au existat mandate de securitate inclusiv pe vulnerabilităţi de corupţie, evaziune fiscală. A spus că nu îşi aduce aminte de mandate pe securitate naţională în presă. A fost întrebat dacă a sprijinit aprtide politice. A negat aceste lucruri. A spus că a avut întâlniri cu lideri politici. A spus că toate întâlnirile au fost şi cu George Maior. A spus că nu a construit un partid politic", a spus Manda.

Claudiu Manda a dezvăluit faptul că SRI-ul îl anunţase pe fostul preşedinte, Traian Băsescu de faptul că Alina Bica nu ar fi fost combatibilă cu funcţia de procuror şef al DIICOT. "Despre relaţia cu Bica şi DIICOT a spus că nu doreşte să dezvolte acest subiect pentru că se află în instanţă. A detaliat o serie de aspecte. A fost o discuţie cu preşedintele la nivel de serviciu în care s-au expus motivele pentru care Alina Bica nu treuia să fie la DIICOT. Respinge acuzaţiile în cazul Tender de exemplu. În cazul vreunui dialog cu mandate pe securitate naţională a spus că nu au fost astfel de discuţii", a mai spus Manda.