Ce este nitratul de amoniu, substanța care a cauzat explozia care a devastat Beirutul - A provocat tragedii în întreaga lume

Nitratul sau azotatul de amoniu, aflat la originea exploziilor de marţi din capitala libaneză Beirut, se prezintă sub formă de praf sau granule albe, fără miros, şi este utilizat în principal pentru producerea de îngrăşăminte chimice. De-a lungul timpului, această substanţă a provocat însă mai multe accidente industriale, între care cea din oraşul francez Toulouse din 2001, soldată cu 31 de morţi, informează AFP potrivit Agerpres.

Potrivit autorităţilor, circa 2750 de tone de azotat erau stocate într-un depozit în portul din Beirut. Explozia a provocat peste 100 de morţi şi mii de răniţi, potrivit celui mai nou bilanţ, precum şi distrugeri fără precedent în capitala libaneză.Cumpărat de regulă în vrac sau cu sacii de agricultori, nitratul de amoniu nu este un produs combustibil. "Este foarte greu de ars şi nu este uşor de detonat", a explicat pentru France Presse Jimmie Oxley, profesoară de chimice la universitatea din Rhode Island.

Azotatul poate exploda prin contaminare cu o substanţă incompatibilă sau prin contact cu o sursă intensă de căldură, iar de aceea depozitarea sa trebuie să urmeze nişte reguli stricte, astfel încât să fie izolat de lichide inflamabile cum este benzina, de lichide corozive, de solide inflamabile sau de substanţe care degajă căldură.



Tragedia de marţi din Liban nu este prima care are ca sursă nitratul de amoniu. Unul din primele accidente cunoscute este cel din 1921, de la Oppau (Germania), soldat cu 561 de morţi la o uzină BASF. În 1947, oraşul-port francez Brest a fost zdruncinat de explozia cargoului norvegian Ocean Liberty, care transporta azotat de amoniu. Cel puţin 26 de oameni au murit.



Tot în Franţa, la 21 septembrie 2001 au explodat circa 300 de tone de nitrat de amoniu aflaţi într-un depozit al uzinei chimice AZF de la periferia oraşului Toulouse. Explozia, care a fost auzită pe o rază de 80 de km, a ucis 31 de oameni.



În SUA, o explozie la uzina de îngrăşăminte West Fertilizer din Texas a provocat 15 morţi în 2013. Atunci, un stoc de nitrat de amoniu a explodat ca urmare a unui incendiu de origine criminală.



Nitratul de amoniu poate fi folosit însă şi la confecţionarea de bombe. La 19 aprilie 1995, Timothy McVeigh a detonat o bombă la care folosise două tone de îngrăşământ în faţa unei clădiri federale din Oklahoma City, omorând 168 de oameni.



Totuşi, în lumea de azi a devenit o substanţă indispensabilă în agricultură şi în construcţii. "Nu am avea lumea modernă fără explozibili şi nu am putea hrăni populaţia actuală fără îngrăşăminte pe bază de nitrat de amoniu", a subliniat Jimmie Oxley. "Avem nevoie de el, dar trebuie să fim foarte atenţi cum îl folosim", a avertizat ea.