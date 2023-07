Ce lovitură! Soldații ucraineni lovesc cu rachete din Coreea de Nord, în timp ce Șoigu este în vizită la Phenian (Video)

Ministerul ucrainean al Apărării a sugerat că armele au fost capturate de la ruşi, potrivit ziarului.

Statele Unite au acuzat Coreea de Nord că a furnizat arme Rusiei, inclusiv presupuse transporturi pe mare, dar nu a oferit dovezi, iar arme nord-coreene nu au fost observate pe scară largă pe câmpurile de luptă din Ucraina.

Conform relatării FT, armele nord-coreene au fost arătate de către soldaţi ucraineni care operează sisteme de rachete cu lansare multiplă Grad, din epoca sovietică, în apropierea oraşului distrus Bahmut din estul ţării, scena unor lupte brutale prelungite.



Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a efectuat o vizită rară la Phenian în această săptămână pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a sfârşitului Războiului din Coreea, prima vizită a celui mai înalt oficial al apărării de la Moscova de la destrămarea Uniunii Sovietice în 1991.



În timpul vizitei, Şoigu a fost fotografiat în timp ce privea rachete balistice nord-coreene interzise, împreună cu liderul Kim Jong Un, la o expoziţie militară în Phenian, un semn al aprofundării relaţiilor dintre cele două ţări, ambele aflate în conflict cu Statele Unite.

Shoigu with Kim Jong Un at a military parade in Pyongyang pic.twitter.com/9YmKmzyAAv