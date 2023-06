Ce o recomandă pe Raluca Turcan la Ministerul Culturii: 'Nu sunt om de cultură, dar am lucrat perioade importante cu oameni de cultură'

Raluca Turcan a primit, miercuri, aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului pentru funcţia de ministru al Culturii. Propunerea Ralucăi Turcan a trecut cu 17 voturi „pentru”, şapte voturi „împotrivă” şi două abţineri din partea membrilor Comisiilor pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

În cadrul comisiei, Turcan a vorbit despre priorităţile pe care și le propune la șefia Ministerului Culturii.

„În privinţa proiectelor pe termen mediu şi lung mi se pare vital să îndeplinim pas cu pas jaloanele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru a nu risca pierderea de fonduri şi a afecta alte investiţii aflate în derulare pentru dezvoltarea comunităţilor locale care accesează fonduri PNRR. De asemenea, să dezvoltăm şi să cheltuim eficient fondurile care sunt din surse rambursabile. Şi mă refer la finalizarea cu succes a proiectelor derulate prin împrumutul cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”, a spus Turcan citată de Agerpres.

Ministrul desemnat a mai spus că are în vedere dezvoltarea „cât mai rapid a părţii de digitalizare, atât din perspectiva valorificării şi evidenţierii patrimoniului naţional, cât şi din perspectiva accesului transparent la proiecte culturale sau chiar de producţie artistică, fie că vorbim de cinematografie, sau de alte arte”.

„Nu mai puţin importante sunt şi priorităţile legislative, una dintre ele trenând chiar din perioada în care am lăsat conducerea Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaţilor, şi anume Legea Patrimoniului Naţional şi de asemenea o lege care să stimuleze creşterea numărului de experţi în domeniul intervenţiei pe proiectele culturale”, a mai spus Raluca Turcan.

În cadrul audierilor, printre priorităţile amintite de Raluca Turcan s-au mai numărat continuarea parteneriatului cu Republica Moldova, dezvoltarea patrimoniului minorităţilor naţionale, reabilitarea, refacerea şi punerea în valoare a patrimoniului prin inermediul traseelor culturale, creşterea accesului la cultură a cât mai multor comunităţi, derularea optimă a programului Timişoara Capitală Europeană a Culturii, a Festivalului Internaţional George Enescu, a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu şi a altor evenimente similare, achiziţionarea în continuare a unor opere de artă, ca şi adoptarea unor măsuri menite să urgenteze acordarea cu promptitudine a avizelor culturale de către Ministerul Culturii şi instituţiile aflate în subordine.

Raluca Turcan, care a declarat în debutul audierilor că nu este un om de cultură, a precizat că se consideră „un om educat şi, în acelaşi timp, un bun manager”.

„Audierea a fost, aşa cum sunt obişnuită, şi cu dezbateri politice, dar şi cu întrebări de fond şi m-am bucurat că am avut ocazia să răspund la aceste întrebări. În acelaşi timp am simţit nevoia să am un dialog onest, cu nişte oameni, membri ai Comisiilor pentru Cultură, unde este foarte important să ai proprietatea termenilor şi să poţi să faci diferenţa între oamenii care creează plusvaloare în România, oamenii de creaţie, oamenii de cultură şi oamenii educaţi, aşa cum mă consider, un om educat şi, în acelaşi timp, bun manager. Pregătirea mea este de economist, dar cred ca pentrut un om vorbesc faptele si realizarile efective în domeniu și am lucrat pentru perioade importante de timp cu oameni de cultură, atât în calitate de preşedinte al Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, cât şi ca vicepremier, coordonator pe Ministerul Culturii”, a spus Turcan.

După procedura de avizare, cabinetul de miniștri, în frunte cu noul premier desemnat Marcel Ciolacu (PSD), urmează să primească votul de învestire a Parlamentului.