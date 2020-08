Transferul lui Lionel Messi: Manchester City oferă 3 jucători plus 100 de milioane de euro

Cotidianul Sport a scris, vineri, că Manchester City se pregăteşte să facă prima ofertă pentru transferul atacantului Lionel Messi de la FC Barcelona.

Citește și: De ce grăbește PSD moțiunea (surse)

Potrivit sursei citate, City este dispusă să-i cedeze pe Bernardo Silva, Gabriel Jesus şi Eric Garcia şi să achite suma de 100 de milioane de euro. Această tranzacţie, dacă ar fi acceptată, ar permite grupării antrenate de Pep Guardiola să se încadreze în termenii regulamentului fair-play-ului financiar.

Atacantul argentinian Lionel Messi a transmis, marţi, conducerii FC Barcelona că vrea să plece de la echipă.

Messi mai are un an de contract cu FC Barcelona şi înţelegerea lui are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. O altă clauză îi permitea jucătorului de 33 de ani ruperea unilaterală a contractului, dar a expirat la începutul lunii iunie.

Lionel Messi a sosit la Barcelona în 2000, la vârsta de 13 ani, şi a trecut prin toate categoriile de vârstă la unul dintre cele mai prestigioase cluburi din lume pentru a deveni o legendă cu şase trofee Balonul de Aur.