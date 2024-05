Ce pot învăța profesorii români de la John Hattie, expertul în educație care a lansat conceptul de `învățare vizibilă`

Celebru pe plan internațional, expertul în educație, John Hattie, va veni pentru prima dată în România, la evenimentul „Dare to Learn”, organizat în perioada 25-26 octombrie a.c., la Complexul Expozițional Romexpo din Capitală.

John Hattie este unul dintre cei mai importanți experți în educație, la nivel mondial, fiind cel care a introdus conceptul de „Învățare Vizibilă”, ca accelerator al procesului de acumulare a cunoștințelor și de realizare a proceselor cognitive. Este cunoscut, la nivel global, ca un eminent cercetător în științele educației, autor a numeroase studii și specialist în „Visible Learning” - o abordare educațională axată pe identificarea și maximizarea factorilor care influențează pozitiv învățarea.

În peste 20 de ani de studiu în domeniul educației, implicând milioane de studenți, a realizat cea mai mare colecție de cercetări bazate pe dovezi. Studiile lui sunt reperul oricărui profesor și specialist în educație care vrea să știe ce funcționează, de fapt, în școli pentru a accelera învățarea. Din martie 2011, Hattie este profesor și director al Institutului de Cercetare în Educație la Universitatea din Melbourne, Australia. Anterior, a fost profesor de ştiinţele educației la Universitatea din Auckland, la Universitatea Carolina de Nord din Greensboro și la Universitatea Australia de Vest.

John Hattie a sintetizat rezultatele a peste 50.000 de cercetări care au vizat 250 de milioane de elevi din întreaga lume, pentru a stabili bazele conceptului de Învățare Vizibilă. Strategiile acestuia au baze riguros științifice, fiind cei mai eficienți factori din procesul de predare-învățare. Propunerea expertului este aceea de întoarcere la „viața de zi cu zi” a profesorilor și a elevilor, învățarea fiind axată pe procesele specifice lecției și interacțiunilor dintre profesor și elev, pe criterii clare și obiective pentru orice educator care dorește să aleagă cele mai bune căi de optimizare a învățării.

În cadrul evenimentului „Dare to Learn”, expertul va prezenta obiectivele didactice stimulatoare și importanța clarificării criteriilor de reușită și a progresului individual al elevului. De asemenea, va explica felul în care evaluarea continuă poate motiva atât profesorul, cât și elevii, exemplificând prin sfaturi practice pentru implementarea celor mai adecvate strategii didactice, prin prezentarea unor studii de caz, inclusiv a aplicării unor liste de sarcini din diverse etape ale instruirii, în ceea ce ar putea deveni o „revoluție a procesului de învățare”.

Până acum, știința lui John Hattie a ajuns la profesorii și la directorii de școli din România doar prin cărțile lui, dar în luna octombrie, cei care doresc să interacționeze cu specialistul au șansa să afle direct de la acesta cum pot genera, prin munca de zi de zi, o transformare profundă a procesului de învățare, mutând acest proces în zona „vizibilă”, făcându-l plăcut și autentic, astfel încât să contribuie direct și substanțial la evoluția reală a educației în România.

Un eveniment dedicat profesorilor

„Dare to Learn” este mai mult decât o simplă conferință. Se dorește a fi un eveniment complex, cu rol de program de formare pentru cadrele didactice din România, dar și pentru mediul corporatist și pentru părinții elevilor. Toți cei care doresc să afle care sunt cele mai eficiente metode moderne de învățare și ce anume a dat rezultate notabile în accelerarea procesului de învățare sunt invitați să participe la eveniment. Numărul de locuri disponibile pentru participanți se ridică la 4.000. Informații suplimentare se pot găsi pe platforma www.d2l.ro.

Evenimentul organizat de Fundația „Dare to Learn”, Asociația Română de Literație (ARL România), Teach for Romania și Finnish Teacher Training Centre, timp de două zile, va include 8 conferințe susținute de liderii globali ai schimbării în domeniul învățării și 32 de ateliere de formare/masterclasses. Participanții pot avea acces la sesiuni de formare susținute de inovatori care și-au lăsat amprenta asupra modului în care se produce învățarea și au demontat bariere pentru a face educația mai echitabilă. Conferințele și atelierele se vor desfășura în limba engleză, iar participanții vor beneficia de traducere simultană, prin intermediul unei aplicații pe telefonul mobil.

Acceleratoare de învățare

Temele vor include strategii pentru dezvoltarea literației și a altor competențe de bază, pentru individualizarea învățării și pentru crearea de șanse egale de dezvoltare. Unul dintre cele mai importante elemente care aduc noutate în cadrul acestui eveniment este explicarea instrumentelor noi, inclusiv din sfera AI, folosite în domeniul educației pentru a sprijini accesul la învățare în orice mediu, în spații fizice și virtuale, la care se adaugă măsurarea impactului – componentă foarte importantă în procesul de inovare a învățării. Lista completă a masterclass-urilor Dare to Learn a fost publicată online pe platforma evenimentului.

În cadrul evenimentului „Dare to Learn”, John Hattie va susține masterclass-ul pe tema “How do children (and adults) learn?” / „Cum învață copiii (și adulții)”, cu prezentarea “Making Learning Visible” / „Cum facem învățarea vizibilă”. În cadrul aceluiași masterclass vor fi prezenți și alți specialiști, respectiv Laura Piros, Ema Patrichi și Raluca Voina – cu tema „Citim conștient pentru a învăța și a ne informa! Strategii de literație disciplinară” / “Conscious reading to learn and be informed! Disciplinary Literacy Strategies”; Ana-Maria Rusu, cu prezentarea „Educație prin artă: Practici validate de educaţie muzicală centrată pe nevoile de formare ale elevului / “Education through art: Validated practices of music education centered on the students' learning needs” și James Anderson, care va vorbi despre “Learnership and the Learning Landscape” / „Învățarea și peisajul învățării”.

„Modelele vor fi prezentate, dezbătute și analizate în cadrul evenimentului Dare to Learn, care se dorește să fie un program de formare pentru profesori, nu doar o simplă conferință. Ne concentrăm pe viitor. Unul dintre invitații la eveniment este un futurolog. Acesta își imaginează cum va arăta școala viitorului. UNESCO a publicat, la un moment dat, un studiu numit <<The futures of education>>, folosind pluralul, nu singularul. Folosim social media, folosim mediile virtuale în care copiii se mișcă. Ar trebui să folosim aceste medii pentru învățare”, a explicat Radu Szekely, Președinte al Fundației „Dare to Learn” și organizator al evenimentului „Dare to Learn”, fost Secretar de Stat în Ministerul Educației și co-fondator al Școlii Finlandeze ERI Sibiu, cu ocazia conferinței de lansare a evenimentului educațional.

Foarte important pentru directorii de școli

Expertul în educație John Hattie este foarte important mai ales pentru directorii instituțiilor de învățământ, iar în cadrul evenimentului din luna octombrie va exista o secțiune specială dedicată acestora. Pe lângă metodele propuse de John Hattie, vor mai fi prezentate și alte modele propuse de experți de top, la nivel internațional, precum Peter Senge sau Sugata Mitra. Aceste modele pot fi folosite pentru a crea comunități de învățare și pentru a promova leadership-ul colectiv al elevilor și al studenților.

„Noi vrem să propunem o alternativă pentru că important este să generăm învățare. Vrem să începem cu procesul care stă la baza dezvoltării personale, în general. Participanții la eveniment vor învăța multe lucruri de la experți. Unul dintre lucrurile pe care John Hattie se focalizează este acela de schimbare a paradigmelor noastre profesionale, în mod special a paradigmei de gândire: ce cred eu, ca profesor, despre rolul meu de profesor, despre elev și despre învățare. Ce propunem noi este o focalizare și o accentuare a lucrurilor care s-au dovedit a fi funcționale, astfel încât să învățăm să le regândim și să ducem în clasă astfel de abordări. Poate că ar trebui să ne uităm cu alte lentile la anumite lucruri pe care le facem. De pildă, relația de sprijin profesor-elev are un efect foarte puternic asupra învățării. Dacă eu, ca profesor, dincolo de transmiterea conținuturilor care reprezintă focalizarea noastră principală, mă uit la ce anume învață copilul, aceasta este o schimbare de paradigmă profesională. Mai mult explică John Hattie, în domeniul acesta”, a adaugat prof. Liliana Romaniuc, fondatorul Colegiului Richard Wrumbrand și președinta Asociației Române de Literație.

Program de pilotare, înainte de eveniment

Până pe 30 aprilie, cadrele didactice au beneficiat de o perioadă dedicată de înscriere și de pachete preferențiale pentru evenimentul „Dare to Learn”. Totodată, profesorii pot utiliza și instrumente alternative de plată în vederea rezervării accesului la evenimentul și la masterclass-urile susținute de experții locali și globali în educație, care vor fi prezenți la Dare to Learn, ediția 2024. Cadrele didactice pot folosi primele de carieră didactică, fondurile pe care școlile le obțin, anual, pentru formarea profesională, programele de formare pentru profesori (presupun costuri acoperite pentru aceștia) incluse în proiectele cu finanțare europeană accesate de instituțiile școlare.

Începând cu 1 mai, înscrierea la eveniment, prin sistemul de rezervare, a fost deschis și publicului larg (altor categorii profesionale, cu excepția celor din învățământ), online, pe platforma www.d2l.ro. Mai multe informații despre pachetele de participare se găsesc aici.

Organizatorii au specificat faptul că își doresc ca, pe lângă profesorii și directorii de școli și licee din România, să poată participa și mediul de afaceri, deoarece multe dintre lucrurile care se vor dezbate la evenimentul din toamnă se adresează inclusiv specialiștilor în Resurse Umane. De asemenea, este important și pentru părinți să participe, fiind dezbătute cele mai importante probleme legate de educație, la un alt nivel decât cel obișnuit.

„Înaintea evenimentului începem un program de pilotare, în unele școli care s-au oferit să participe în acest program. Astfel, în luna octombrie vom avea deja unele rezultate. Vom putea observa cum Inteligența Artificială poate fi folosită pentru a sprijini procesul de evaluare, pentru a oferi o imagine completă a evoluției copilului. Noi vom sprijini această pilotare, indiferent unde va exista această dorință. Va fi înființat și un think tank, iar acesta va propune alternative care să poată fi adoptate în măsura în care cei care le implementează își doresc acest lucru”, a mai precizat organizatorul evenimentului „Dare to Learn”, Radu Szekely.