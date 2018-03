Ce relaţie aveau George Maior şi Florian Coldea cu Traian Băsescu: Elena Udrea a spus totul - 'mi-a atras atenţia'

Interviul realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghiţă a făcut-o şi pe Elena Udrea să iasă la rampă. Fosta blondă de la Cotroceni a vorbit în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu despre relaţia pe care a aveau George Maior şi Florian Coldea,primi doi oameni din SRI cu fostul preşedinte, Traian Băsescu

"Traian Băsescu nu s-a amestecat niciodată cu Maior şi cu Coldea. Au avut o relaţie oficială şi neoficială corectă. Nu ştiu de discuţii între Maior şi Coldea cu privire la arestarea lui Ilie Sârbu", a dezvăluit Udrea care a vorbit la rândul ei despre petrecerile la care a participat alături de statul de drept.

"Am fost de câteva ori la petreceri. Preşedintele mi-a atras mereu atenţia că un om politic important nu are de ce să fie în anturaj cu cei din servicile secrete şi nici invers. Eu nu am fost dornică niciodată să merg la petreceri", a mai spus Udrea.

Mai mult, fostul ministru a vorbit şi despre prietana ei, fosta şefă a DIICOT, Alina Bica. "O singură dată am întâlnit-o pe Bica la ziua domnului Maior. Era frumoasă. Era şi Kovesi acolo. I-am spus că nu o văd bine. Kovesi se uita urât la mine de câte ori avea ocazia.", a încheiat Udrea