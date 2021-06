Ce s-a întâmplat într-o zi de 17 iunie

1901 - S-a născut geologul Gheorghe Murgeanu, membru titular al Academiei Române. (17/30) (m. 30 iul. 1984) (120 de ani)

***Ziua mondială pentru combaterea deşertificării şi a secetei (ONU)Ziua naţională a Republicii Islanda. Aniversarea proclamării republicii (1944)1691 - S-a născut pictorul şi arhitectul italian Giovanni Paolo Pannini. (m. 21 oct. 1765) (330 de ani)1816 - Instalarea de conducte de către Gas Light Company of Baltimore a fost aprobată de Consiliul Local, după ce la începutul anului antreprenorul Rembrandt Peale s-a deplasat în Anglia pentru a învăţa despre iluminatul cu gaz şi şi-a expus "Inelul de foc", o lampă alimentată cu gaz, în muzeul său din Baltimore; demonstraţia reuşită a dus la un plan de iluminare a străzilor din oraş, prima lampă cu gaz pe o stradă publică fiind aprinsă la 7 februarie 1817. (205 ani)1821 - S-a născut Ephraim George Squier, editor de ziar, diplomat şi arheolog american, care împreună cu medicul şi arheologul Edwin H. Davis, a realizat primul studiu de anvergură asupra rămăşiţelor constructorilor de movile nord-americane precolumbiene. (m. 17 apr. 1888) (200 de ani)1871 - S-a născut scriitorul american James Weldon Johnson. (m. 26 iun. 1938) (150 de ani)1876 - S-a născut Edward Anthony Spitzka, anatomist american care a autopsiat creierul lui Leon Czolgosz, asasinul preşedintelui american William McKinley (1897-1901); autorul a 40 de lucrări despre anatomia creierului. (m. 4 sept. 1922) (245 de ani)1881 - A murit James Starley, inventator şi producător englez, cunoscut ca părintele industriei bicicletelor. (n. 21 apr. 1830) (240 de ani)1936 - S-a născut regizorul de film britanic Ken Loach, laureat al Premiului Palme d'Or de la Cannes în 2006 pentru "The Wind That Shakes the Barley". (85 de ani)1966 - S-a născut actorul american Jason Patric, cunoscut pentru interpretările din "The Lost Boys" (1987), "In the Valley of Elah" (2007),"Speed 2: Cruise Control" (1997). (55 de ani)1971 - Preşedintele Richard Nixon a declarat război drogurilor în SUA. (50 de ani)1971 - SUA şi Japonia au semnat un tratat prin care SUA retroceda Japoniei insula Okinawa un an mai târziu, în 1972. (50 de ani)1986 - A murit Kathryn Elizabeth Smith, cântăreaţă americană,cunoscută profesional ca Kate Smith şi Prima Doamnă a Radio-ului. (n. 1 mai 1907) (35 de ani)1996 - A murit fizicianul, istoricul şi filosoful american Thomas Kuhn, cunoscut pentru lucrarea "The Structure of Scientific Revolutions" (1962). (n. 18 iul. 1922) (25 de ani)2001 - A murit chimistul american Donald J. Cram, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 1987, împreună cu Ch. Pedersen şi J.M. Lehn. (n. 22 apr. 1919) (20 de ani)2006 - A murit actorul american Arthur Franz. (n. 29 febr. 1920) (15 ani)