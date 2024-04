Ce și-a cumpărat un bărbat cu monedele găsite pe jos, pe plaje și în parcuri

Un bărbat și-a achiziționat un televizor nou folosind monedele găsite pe jos, pe plaje și în parcuri. Ulterior, el a împărtășit povestea pe contul său de TikTok, prezentând modul în care a mers la magazin cu pungile pline de mărunțiș.

Nu se poate spune că în cazul lui e vorba numai de noroc, pentru că are detector de metale şi i-a luat numai şapte zile să adune suma necesară.

Bărbat: „La început am găsit o mulțime de capace, de cuie... O mulțime de gunoaie. Apoi am început să înțeleg cum merge mașina, să înţeleg tonurile şi am făcut tot mai multe descoperiri bune. Am adunat o mulțime de monede, apoi am găsit primele bijuterii, primele piese de aur. Este amuzant, pentru că uneori ești sigur că este doar un capac și ești surprins să găsești un inel.”