Cea de-a 17-a ediţie a Bienalei de Arhitectură şi a 59-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia au fost amânate cu câte un an, astfel că vor avea loc în 2021, respectiv 2022, anunță news.ro.

Bienala de Arhitectură urma să aibă loc anul acesta, sub tema „How will we live together?” (curator Hashim Sarkis), între 29 august şi 29 noiembrie, după ce startul fusese amânat cu trei luni.

Ea va fi deschisă pe 22 martie 2021 şi va putea fi vizitată până pe 21 noiembrie 2021, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul labiennale.org.

Bienala de Artă va avea loc în 2022, între 23 aprilie şi 27 noiembrie. Expoziţia internaţională va fi coordonată de Cecilia Alemani.

La Biennale di Venezia a reconfirmat că a 77-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film, condus de Alberto Barbera, va avea loc între 2 şi 12 septembrie 2020.

Cea de-a 48-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru, condus de Antonio Latella, va avea loc între 14 şi 24 septembrie, a 64-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Contemporană, condus de Ivan Fedele, în perioada 25 septembrie şi 4 octombrie, iar cea de-a 14-a ediţie a Festivalului Internaţional de Dans Contemporan, condus de Marie Couinard, între 13 şi 25 octombrie.