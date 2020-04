Cea de-a 73-a ediţie a Festivalului de Film de la Locarno a fost anulată

Cea de-a 73-a ediţie a Festivalului de Film de la Locarno, care era programată să aibă loc în luna august, a fost anulată în urma măsurilor restrictive impuse de Guvernul elveţian din cauza Covid-19, informează Variety, potrivit news.ro.

Organizatorii festivalului au anunţat că au înfiinţat o iniţiativă pentru a sprijini filmul independent.

Având în vedere că anul acesta festivalul nu mai poate avea loc în formatul obişnuit, organizatorii au decis să nu aleagă varianta online.

„Avem în faţă mai multe scenarii”, a declarat Lili Hinstin, directorul artistic al festivalului. „Pentru noi, prioritară era salvarea aspectului fizic al festivalului. În perioada următoare izolării, nu cred că oamenii chiar vor vrea să rămână în faţa ecranelor computerelor”.

Astfel, organizatorii festivalului au hotărât să lanseze o iniţiativă de sprijinire a sectorului cinematografic independent, Locarno 2020 – For The Future of Films.

Detaliile urmează să fie stabilite, însă este deja cunoscut că vor fi acordate premii în bani „regizorilor ale căror filme au fost blocate de pandemie şi, astfel, se confruntă cu pagube economice”, a mai spus Hinstin.

Premiile, decise de două jurii - unul pentru filme internaţionale şi altul pentru proiecte elveţiene -, vor fi acordate pentru valoarea artistică.

În paralel, Locarno lucrează la o iniţiativă prin care va fi oferit ajutor cinematografelor arthouse elveţiene, afectate de asemenea de pandemie.