Cea de-a doua ediţie a Bucharest Opera Festival a debutat la Opera Naţională Bucureşti

Cea de-a doua ediţie a Bucharest Opera Festival a debutat, vineri, la Opera Naţională Bucureşti (ONB) aducând pe scenă, timp de nouă zile, 1.500 de artişti, nouă producţii diferite, titluri care nu se joacă în mod curent pe scena ONB şi un program ce se întinde pe aproape 300 de ani de istorie a muzicii.

Această ediţie a Bucharest Opera Festival a debutat cu premiera spectacolului de operă "Nunta lui Figaro", de W.A. Mozart, în regia maestrului Sir David Pountney, conform Agerpres.

"Trebuie să ne mândrim cu fiecare zi de spectacol, cu o circulaţie liberă de artişti, cu o simbioză de teatre aflate în subordinea Ministerului Culturii şi nu numai, avem şi teatre aflate în subordinea autorităţilor locale, cu teatrul din Belgrad şi din Budapesta, pentru că ei reprezintă participarea externă a festivalului nostru, reprezintă ceea ce face ca festivalul nostru să fie un festival internaţional. (...) Sunt convins că acest festival rămâne un exemplu despre faptul că arta trebuie să unească, artiştii sunt spirite libere, artiştii practică diplomaţia culturală, stabilesc punţi de comunicare între ţări, oameni, între diferitele distribuţii de actori sau diferitele echipe de management din ţară şi din străinătate. (...) Închei prin a asigura publicul că, dacă chiar şi pe ultima sută de metri va alege să vină la acest festival, vor putea să vadă titluri care nu se joacă în mod curent la Opera Naţională Bucureşti şi vor putea participa la un program ce cuprinde operă, operetă, musical, un program ce se întinde pe aproape 300 de ani de istorie a muzicii, un program ce merge de la lucrările mai digerabile şi mai cunoscute de către public până la cele de avangardă", a declarat directorul general al Operei Naţionale Bucureşti, Daniel Jinga, într-o conferinţă de presă organizată în decorul spectacolului "Nunta lui Figaro".

El a arătat că "Nunta lui Figaro" este un spectacol original, la care au fost vândute toate biletele. Jinga a mai arătat că opera se va regăsi în repertoriul ONB ca urmare a Parteneriatului strategic cu Opera din Tel Aviv. Daniel Jinga a mai precizat că operele prezente în cadrul festivalului sunt titrate în limba engleză sau în limba română.

La rândul său, regizorul David Pountney a precizat că spectacolul "Nunta lui Figaro" este construit pe o lume a contrastelor.



"Este o producţie frumoasă şi amuzantă, o operă lirică, dar este şi o operă foarte politică, e despre ziduri care despart oameni în lume", a spus regizorul.

La conferinţă a participat şi fostul ministru al Culturii Lucian Romaşcanu care s-a declarat convins că festivalul se va extinde în anii următori.



"Această a doua ediţie este un început pe care eu îl văd extrem de sus. (...) Sunt convins că acest festival care pleacă de la operele naţionale şi invitaţi de marcă din străinătate se va extinde şi va deveni efectiv o sărbătoare a operei în Bucureşti", a spus Romaşcanu.



Evenimentul a avut loc în prezenţa directorilor unora dintre instituţiile participante, între care s-au numărat Bianca Ionescu-Ballo, director general al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian", Mihai Irimia, director artistic al Operei din Braşov, Szep Gyula, manager general al Operei Maghiare din Cluj-Napoca, Andrei Fermeşanu, manager general al Operei Naţionale Române Iaşi, Daniela Vlădescu, director general al Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" din Constanţa.

Bianca Ionescu-Ballo a precizat că spectacolul "Kiss me Kate" cu care participă Teatrul "Ion Dacian" este un musical, una dintre producţiile cele mai de succes ale teatrului. La rândul său, directorul artistic al Operei din Braşov a arătat că spectacolul "Cosi fan tutte" este o producţie de peste 20 de ani care a fost adaptată.



Szep Gyula - managerul general al Operei Maghiară din Cluj-Napoca - a arăta că instituţia participă cu două producţii, "Castelul lui Barbă Albastră" şi "Mandarinul miraculos" de B. Bartok, despre care a afirmat că este o "punte" între culturile română şi maghiară, punând în muzica lui inspiraţia din folclorul transilvănean atât românesc, cât şi cel maghiar.

Directorul general al Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" din Constanţa, Daniela Vlădescu, a afirmat că "Pescuitorii de perle" este unul dintre cele mai frumoase spectacole realizate de Teatrul din Constanţa în ultimii 17 ani.



"'Pescuitorii de perle' este un spectacol realizat integral, în afară de un singur interpret care este domnul Daniel Pascariu în rol de bas, pentru că noi nu avem başi în teatru, în rest acest spectacol este realizat de la cap la coadă de artiştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet 'Oleg Danovski'. 'Pescuitorii de perle' este o fericire a muzicii pentru că muzica este de o generozitate rară şi de data aceasta 'Pescuitorii de perle' se termină frumos, nu moare nimeni, mor cei răi şi trăiesc în iubire şi în linişte cei buni", a spus Daniela Vlădescu.



Managerul general al Operei Naţionale Române Iaşi, Andrei Fermeşanu, a afirmat că aduce pe scenă "Văduva veselă 2.0" a maestrului Andrei Şerban.



"Această versiune 2.0 este una revizuită şi adăugită atât la capitolul text vorbit (...) şi relaţia între personaje este undeva la confluenţa între musical şi operetă, însă de foarte bună calitate", a spus Fermeşanu.



Programul Bucharest Opera Festival cuprinde:



* "Nunta lui Figaro" de W.A. Mozart, dirijor Ethan Schmeisser (Opera Naţională Bucureşti) - 16 iunie;



* "Manon Lescaut" de G. Puccini (Teatrul Naţional de Operă şi Balet Belgrad - Opera Madlenianum) - 17 iunie;



* "Castelul lui Barbă Albastră" şi "Mandarinul miraculos" de B. Bartok (Opera Maghiară din Cluj-Napoca) - 18 iunie;



* "Pescuitorii de perle" de G. Bizet (Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" Constanţa) - 19 iunie;



* "Bal la Savoy" de P. Abraham (Opera Naţională Română Timişoara) - 20 iunie;



* "Cosi fan tutte" de W.A. Mozart (Opera Braşov) - 21 iunie;



* "Văduva veselă 2.0" de F. Lehar (Opera Naţională Română din Iaşi ) - 22 iunie;



* "Pelleas şi Melisande" C. Debussy (Opera Maghiară de Stat din Budapesta) - 23 iunie;



* "Kiss me Kate" de C. Porter (Teatrul Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" Bucureşti) - 24 iunie.



Toate spectacolele vor începe de la ora 19,00.



Biletele pot fi cumpărate de pe tickets.operanb.ro şi de la casa de bilete a ONB.