Cea de-a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale de Neuroştiinţe va avea loc pe 18 şi 19 noiembrie, la Academia Română

Cea de-a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale de Neuroştiinţe, Neuroinformatică, Neurotehnologie şi Neuro-Psiho-Farmacologie va avea loc în zilele de 18 şi 19 noiembrie, la Academia Română.

Scopul conferinţei este de a reuni experţi din diverse arii ale ştiinţei creierului, neuroştiinţe, neurologie clinică, psihologie, farmacologie cu ingineri specialişti în neuroinformatică şi tehnologie pentru a identifica cele mai potrivite teorii, modele şi instrumente care să contribuie la înţelegerea funcţionării creierului, conform news.ro.

Manifestarea va avea loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române, în format hibrid, şi este structurată în şase sesiuni ştiinţifice, precedate de o sesiune plenară.

Vor susţine conferinţe prof. univ. Jean-Jacques Askenasy, membru de onoare al Academiei Române - „On the quantic activity of the brain”, academicianul Victor Voicu, preşedintele Secţiei de ştiinţe medicale a Academiei Române - „Neuro-invasion SARS-Cov-2 virus: symptomatology, penetration routes and pathogenic mechanisms”, academicianul Mircea Dumitru, preşedintele Secţiei de filosofie a Academiei Române - „Unlocking the Mind, Deciphering the Consciousness”, prof. univ. Daniel David, rectorul Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca - „Clinical cognitive neurosciences: New frontiers”, şi Stuart Hameroff, director al Center for Consciousness Studies, Universitatea din Arizona, Tucson - „Consciousness and quantum brain biology”.

Programul integral al conferinţei poate fi consultat pe cpru.upb.ro/neuro2.

Evenimentul este organizat de Centrul de Cercetare a Creierului, entitate de cercetare înfiinţată în cadrul Academiei Române în anul 2019, în parteneriat cu Fundaţia Societăţii Române de Neuroştiinţe, Societatea Română de Automatizare şi Tehnologia Informaţiei şi Societatea Naţională de Neuroştiinţe.

Prima ediţie a acestei conferinţe s-a desfăşurat în urmă cu trei ani, tot la Academia Română.