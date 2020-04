Cea mai înaltă jurisdicţie administrativă din Franţa a ordonat guvernului să comunice cetăţenilor că au voie să meargă pe bicicletă în cadrul programului zilnic de exerciţii fizice permis pe perioada restricţiilor impuse de pandemia de COVID-19, informează DPA, potrivit Agerpres.

Ministrul Sportului şi autorităţile locale au spus în mod repetat că singurele exerciţii fizice pe care le pot face adulţii este plimbarea sau alergatul, iar mersul pe bicicletă este permis doar în cazul copiilor.Legislaţia privitoare la măsurile de izolare, care permite activitatea fizică în aer liber, fără a fi în compania altor persoane, pe durata unei ore, la o distanţă de maximum un kilometru de locuinţă, nu menţionează modalitatea prin care aceasta poate fi realizată.

Federaţia Bicicliştilor din Franţa (FUB) a dat în judecată guvernul, forţele de ordine şi mai multe autorităţi locale la Consiliul de Stat, cea mai înaltă instanţă administrativă din Franţa.



Ministerul de Interne a recunoscut în faţa tribunalului că nu există o bază legală pentru interzicerea exerciţiilor pe bicicletă, dar a precizat că, având în vedere intervalul şi distanţa permise, această activitate nu îşi are rostul.



Instanţa a ordonat guvernului să aducă la cunoştinţa publicului această poziţie în cel mult 24 de ore.



În acelaşi timp, Consiliul de Stat a precizat că nu are jurisdicţie pentru a ordona autorităţilor locale redeschiderea pistelor închise ca parte a măsurilor restrictive sau pentru a impune procurorilor să renunţe la punerea sub acuzare a persoanelor amendate pentru activităţi fizice pe bicicletă.