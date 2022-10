VIDEO Cehia, măcinată de mișcări sociale: contramanifestație amplă pentru sprijinul Ucrainei

Zeci de mii de cehi s-au adunat duminică în piața principală din Praga pentru a protesta împotriva creșterii populismului și extremismului, la două zile după ce o coaliție de mișcări politice de extremă dreaptă, grupuri marginale și Partidul Comunist au organizat un protest în același loc (vezi și: VIDEO Zeci de mii de cehi au cerut în stradă încetarea sprijinului pentru Ucraina: 'Cehia să fie independentă. E o nouă renaștere națională!').

Fluturând steaguri cehe, ale SUA, NATO și ucrainene, mulți dintre demonstranţi și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina în războiul împotriva Rusiei, în contrast cu protestul de vineri, când organizatorii care se opun Uniunii Europene și NATO au cerut discuții directe cu Moscova despre aprovizionarea cu gaze.

Demonstrația a inclus și o apariție video a primei doamne ucrainene, Olena Zelenska, care a îndemnat oamenii să rămână concentrați asupra a ceea ce se întâmplă în țara ei.

"Nu vom lăsa Rusia să ne atragă pe noi sau întreaga lume în întuneric", a spus în ucraineană. "Întunericul nu va învinge niciodată. Atâta timp cât oamenii nu închid ochii la război, lumina noastră nu se va stinge niciodată".

Prețurile ridicate ale energiei, alimentate de războiul din Ucraina, au generat presiuni asupra guvernelor din întreaga Europă, pentru ca acestea să limiteze efectele costurilor crescânde ale energiei pentru consumatorii casnici și întreprinderi. În Republica Cehă, guvernul premierului Petr Fiala a aderat la sancțiunile UE împotriva Rusiei și a adoptat o atitudine dură față de invadarea Ucrainei de către Moscova. De asemenea, a adoptat o serie de măsuri, inclusiv ajutoare financiare pentru companii și plafoane de preț pentru energia electrică pentru gospodării.

