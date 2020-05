Cehia va relua producţia de filme şi seriale TV

Producţia de filme şi seriale TV din Republica Cehă, una dintre principalele destinaţii din lume în care sunt filmate astfel de proiecte internaţionale, va fi reluată imediat, după ce Guvernul de la Praga a ridicat restricţiile ce vizează adunările publice, impuse pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19, informează joi variety.com.

Printre producţiile internaţionale care îşi vor relua filmările se află sezonul al doilea din serialul "Carnival Raw", produs de Legendary Entertainment şi Amazon şi în care rolurile principale sunt interpretate de Orlando Bloom şi Cara Delevingne, primul sezon al serialului fantasy "Wheel of Time", produs de Amazon şi în care joacă Rosamund Pike, filmul "The Falcon and the Winter Soldier", produs de Marvel Studios, şi filmul "Transatlantic 473", produs de Netflix, potrivit agerpres.ro.

Cehia şi-a redeschis graniţele pentru cetăţenii europeni pe 27 aprilie, iar Uniunea Europeană va anula cel mai probabil pe 15 mai recomandarea sa potrivit căreia cetăţenii din statele non-europene nu pot călători în spaţiul UE, însă ei nu vor mai trebui să aştepte această dată.

"Este doar o recomandare, nu o interdicţie, la fel ca în cazul administraţiei americane, care a emis recomandarea de a nu călători", a declarat comisarul ceh pentru film Pavlina Zipkova.

Cehia a fost prima ţară din Europa care a dezvoltat norme de autoreglementare ca măsură de protecţie împotriva răspândirii noului coronavirus în timpul filmărilor cinematografice şi de televiziune.

"Aderarea la aceste recomandări, inclusiv testarea actorilor la fiecare 14 zile în timpul producţiei şi, bineînţeles, menţinerea standardelor sanitare în spaţiile de filmare în aer liber şi în studiouri vor reduce posibilitatea de infectare la un minimum absolut", a precizat Pavlina Zipkova.

Actorii străini şi membrii echipelor de filmare trebuie să se supună unor teste de depistare a noului coronavirus înainte de a pleca din ţările lor natale şi vor fi testaţi pentru a doua oară în primele 72 de ore după sosirea lor în Republica Cehă, unde vor rămâne în carantină până la primirea rezultatului negativ. În aşa fel, ei vor putea să evite perioada obligatorie de carantină de 14 zile imediat după sosirea în ţară.