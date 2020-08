Cei 100 de srilankezi din Vrancea au fost relocați în toată țara

Circa 100 de srilankezi, care erau angajaţi de mai mulţi ani în judeţul Vrancea, au fost relocaţi în întreaga ţară prin intermediul programului "Ajutor pentru lucrătorii imigranţi din Sri Lanka", după ce şi-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit directorului filialei Vrancea a Crucii Roşii, Rodica Davidean, informează Agerpres.

"Tocmai am încheiat proiectul 'Ajutor pentru lucrătorii imigranţi din Sri Lanka'. Ne pregătim de raportul final. Dar, se pare că asemenea situaţii se repetă: oamenii îşi părăsesc locurile de muncă sau îşi închid mai mult sau mai puţin obiectiv contractele de muncă şi încearcă să găsească un alt loc de muncă, sperând că este mai bine. Prin programul iniţiat de noi încă de la începutul lunii mai am reuşit să relocăm aproape 100 de persoane din Sri Lanka, majoritatea de pe teritoriul judeţului Vrancea. Am făcut lobby şi pentru cetăţeni srilankezi din alte judeţe, de exemplu de la Sibiu, Bucureşti sau Botoşani, care au aflat despre proiectul nostru şi au cerut sprijin. Astăzi au mai venit alţi doi muncitori şi probabil or să mai vină", a declarat, marţi, Rodica Davidean.

Cei doi angajaţi de origine srilankeză au apelat la serviciile Crucii Roşii Vrancea chiar în cursul zilei de marţi, după ce au plecat de la societatea la care lucrau de mai bine de un an, deoarece au considerat că angajatorul nu a respectat contractul iniţial. Aceştia se aflau în căutarea unui loc de muncă, dar şi a unei soluţii de moment pentru cazare şi masă.

"Au fost îndrumaţi la Crucea Roşie ca să ceară ajutor pentru a-şi a găsi un loc de muncă. Nu au toate documentele, dar le vor primi în curând şi din acel moment îşi pot căuta şi singuri un loc de muncă. Problema este că nu au niciun ban cu care să-şi cumpere mâncare, dar nu au nici unde să doarmă. Ultimele două nopţi au dormit în gară. Noi am mediat şi discuţia între ei şi angajator, pentru că angajatorul doreşte ca ei să se întoarcă, dar ei nu doresc în niciun fel să se întoarcă. E destul de complicat", a spus Rodica Davidean.

Este nevoie de minim trei săptămâni pentru a găsi un loc de muncă pentru relocarea unui muncitor srilankez, timp în care voluntarii Crucii Roşii intermediază relaţia între angajat şi viitorul angajator şi în acelaşi timp, de cele mai multe ori, asigură acestora cazarea şi masa.

Potrivit Rodicăi Davidean, principalul motiv pentru care mulţi srilankezi şi-au pierdut locul de muncă în ultimele luni a fost criza cauzată de pandemia de COVID-19.

"Motivul principal care a determinat această migraţie a muncitorilor srilankezi de la un angajator la altul a reprezentat-o pandemia de COVID-19. A fost o situaţie, la începutul lunii mai, când 50 de muncitori srilankezi de la o societate din Focşani au mers în carantină, iar toţi ceilalţi contacţi direcţi au fost izolaţi în carantină sau la domiciliile lor. A mai contribuit panica, s-au influenţat unul pe celălalt, iar unii au crezut că pot pleca în Sri Lanka, dar la acel moment nu au putut. Şi de aici s-au înregistrat absenţe, iar angajatorii au avut la rândul lor probleme cu contractele pe care nu le-au mai putut onora. Ulterior, le-au închis contractele de muncă", a precizat Rodica Davidean.

Lucrătorii care şi-au exprimat dorinţa de a se întoarce în ţara de origine se află în atenţia autorităţilor.

"Noi avem un Parteneriat cu Oficiul pentru Imigrări România şi o comunicare permanentă cu consulatul şi ambasada Sri Lanka. 13 persoane şi-au exprimat dorinţa să se întoarcă în ţara de origine, dar perioada de aşteptare s-a prelungit atât de mult încât şi aceste persoane au fost consiliate de voluntarii Crucii Roşii pentru a ocupa, fie şi temporar, un loc de muncă, lucru care s-a şi întâmplat, a explicat directoarea Crucii Roşii Vrancea.

Majoritatea angajaţilor srilankezi care au fost relocaţi au sosit în România pentru a lucra în domeniul textil, dar ulterior şi-au găsit de lucru în firme de curăţenie, servicii sociale, industria auto, panificaţie etc.