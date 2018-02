Cei de la Thirty Seconds to Mars vor lansa cel de-al cincilea album în luna aprilie

Grupul Thirty Seconds to Mars îşi va lansa cel de-al cincilea album de studio pe 6 aprilie şi a anunţat numeroase date pentru turneul nord-american. Discul, al cărui titlu nu a fost încă anunţat, este primul după „Love, Lust, Faith and Dreams”, apărut în 2013, care a fost prezentat în concert şi la Bucureşti.

Albumul care va fi lansat primăvara aceasta, via Insterscope Records, cuprinde 12 piese, între care single-urile „Dangerous Night” şi „Walk on Water”, care beneficiază de videoclip. În lunile martie, aprilie şi mai, formaţia se va afla în turneu în Europa. Seria de concerte va continua în iunie, sub numele „The Monolith Tour”, în America de Nord, după cum a anunţat liderul trupei, actorul şi regizorul Jared Leto.

Thirty Seconds to Mars a fost fondată în 1998, la Los Angeles. Trupa este formată din Jared Leto (voce, chitară, bas, clape), Shannon Leto (tobe) şi Tomo Miličević (chitară, bas) şi a debutat discografic în 2002, cu albumul omonim. Succesul internaţional a venit odată cu cel de-al doilea album, „A Beautiful Lie” (2005). Cele patru materiale de studio ale grupului au fost vândute în peste 15 milioane de exemplare în întreaga lume, conform news.ro.