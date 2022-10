Cei mai buni 16 dansatori de street-dance în finala naţională de la Circul Metropolitan

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, cei 16 (dansatori profesionişti, coregrafi şi instructori) vor arunca în luptă backgrounduri artistice, stiluri de street-dance şi abordări diferite, de la Hip-Hop la Popping, Locking, House Dance, Waacking, Afro, Electro Dance şi Dancehall, toate cu un numitor comun: doza crescută de spectacol.Shurubel prezintă competiţia internaţională de all-styles street-dance, iar la platane va fi Vlad Dobrescu.Publicul va decide cine cucereşte ringul de dans. După fiecare rundă, spectatorii îl votează pe cel mai bun cu cartonaşe roşii sau albastre şi-l trimit mai departe în concurs. E un spectacol de improvizaţie 100%, pentru că dansatorii nu ştiu ce muzică-i aşteaptă; ei se duelează 1 la 1 pe orice hit, cu orice tempo, cu care-i provoacă Vlad Dobrescu. Este ceea ce face această competiţie unică: DJ-ul şi audienţa joacă un rol crucial, se arată în comunicat."Eu cred că energia face dansul. Am văzut şi oameni care dau calm din cap pe dubstep, dar am şi prieteni care dansează de rup pe muzica clasică. E vorba de cum se simte fiecare în prezentul lui. Săptămâna viitoare mă aştept să văd pe scenă o grămadă de stiluri şi oameni ce depăşesc limitele fizicii, dar cumva cad mereu pe beat-ul potrivit. Când te uiţi la freestyle, e o magie care se întâmplă în faţa ta, indiferent dacă ai vreo treabă cu dansul sau nu: omul care dansează nu ştie dinainte pe ce piesa urmează să danseze, aşa că e obligat cumva să fie prezent în fiecare secundă, să asculte, să proceseze şi să-şi transforme energia în mişcări. Iar când toate lucrurile astea se aliniază, rezultatul se transmite direct publicului şi parcă simţim şi noi că trăim mai intens momentul. Am început să prezint competiţii de street-dance din liceu şi am văzut cât de important e publicul, atât pentru atmosferă, cât şi pentru a vota câştigătorul fiecărei lupte", a spus Shurubel, MC-ul evenimentului.Cei 16 concurenţi sunt Alex Nuţ (profesor de dans, organizator de evenimente), Andrada Cara a.k.a.KARA (artistă din Timişoara), Andrei Pandi a.k.a. DHK Pandi (Locul 1 la Dancehall King Italia şi director artistic), Alex Bărbieru a.k.a. Impulse (dansează de aproape 11 ani, Locul 1 la Black Sea Dance Camp 2017, Show Nuff Vol), Alin Ţîrcă (câştigător Come and Get it 2, UBB Dance Battle), Darian Cârstea a.k.a. Darian (profesor de dans), Diana Antar a.k.a. DXNGER (instructor, coregraf şi profesoară de dans, Locul 1 la Monster Crib, Crew Show-Off), Eduard Nanu a.k.a. Oxi (Locul 1 la 1 vs. 1 Open Styles şi locul 1 Showcase la Dance Station, Galaţi), Eugen Ocneanu, Gabriel Daniel a.k.a. Gabs, Irina Florea a.k.a. Irene (câştigătoare World of Dance Romania şi Street Groove Jam 2017 - Dancehall), Mihaela Popescu a.k.a. Miha (Locul 1 la Dancehall Delivery, Dancehall Battle 1vs1 2018 şi la Street Groove Jam 2018), Raul Bârsan a.k.a. Raul (câştigătorul primului loc la competiţia "Show Nuff Bucureşti"), Cristian Frăţică a.k.a. DHK Sixx (Dancehall International Pre-Select Greece - Locul 1 la 1vs1, Locul 1 la Dancehall King Ukraina, Locul 1 la Battle Of The Best), Oana Neagu a.k.a. Waana Neagu (profesor de dans), Victor Marinescu a.k.a. Grooveek (câştigător "Polski Locking" Polonia 2022).